UGUAGLIANZA: in uscita il disco live “Punk 4 Raindogs”

La solidarietà è un’arma, lo diciamo sempre, ed è bello quando una band si muove per aiutare un luogo che per diverse notti molti di noi hanno chiamato “casa”. Qui di seguito potete trovare il comunicato della band con le foto del maestro Fabrizio Barile, c’è anche il link per il pre-save per l’acquisto del disco, se non funziona magari provate di nuovo tra qualche giorno, ma vi invitiamo a tenere d’occhio la pagina FB della band

PUNK 4 RAINDOGS

UN BEST OF, IN VERSIONE LIVE:

DAL 9 GIUGNO SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI

“Il tempo ormai è andato e tu fermalo se puoi …”

A vent’anni dall’uscita di “Via Cairoli” sentivamo la voglia di incidere il set di canzoni collaudato negli ultimi mesi di attività, una sorta di “best of”, con i brani arrangiati in chiave attuale e tre versioni inedite.

Avremmo potuto entrare in studio, ma abbiamo preferito optare per la situazione che più ci appartiene, quella capace di restituire l’energia nel più vero e viscerale dei modi: il live.

Così abbiamo scelto il palco del Raindogs House, un luogo “caldo”, che ha portato nella nostra provincia musica di qualità e in quantità. Abbiamo organizzato un benefit per aiutare il club ad affrontare il peso di una pena assurda inflittagli da uno Stato infame.

Massimiliano “Mano” Moccia, (già al lavoro con Nabat, Movie Star Junkies, Steve Albini ecc.) ha accettato la nostra chiamata e si è occupato dei suoni della serata, mentre Nino di Motorcity Graphics ha curato le grafiche del flyer e della copertina.

Nessun divorzio brusco con le etichette che ci hanno aiutati negli anni e che cogliamo l’occasione per ringraziare; in questo momento particolare la necessità era quella di fare le cose “da noi”, secondo le regole del buon vecchio DIY: idea, organizzazione, mixaggio, stampa e promozione sono il frutto di un lavoro interno.

Una formazione che è quasi la stessa del primo giorno, un gruppo di amici che nonostante gli impegni e qualche scazzo ha ancora la voglia di correre insieme.

Un’uscita dedicata a chi ci ha sostenuti fin dal giorno zero, ma anche a tutte le persone che sono salite sul treno in corsa e ai ragazzi dell’ultima ora.

Un pensiero speciale al nostro amico Andrea che, al ritorno da quella magica notte, si è trovato dinnanzi a un’altra vetta da scalare.

Questo è “Punk 4 Raindogs”.