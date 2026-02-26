UGUAGLIANZA si aggiungono alla line up del Punkadeka Festival 2026

Nuovo nome annunciato per il Punkadeka Festival 2026: arrivano gli Uguaglianza, storica band street punk italiana formatasi a Varazze nel 2001.

Con oltre 25 anni di carriera alle spalle, gli Uguaglianza rappresentano una delle realtà più solide e rispettate della scena street punk nazionale, conosciuti per la loro attitudine autentica e per la potenza travolgente dei loro live.

Dal primo impatto sulla scena con l’album d’esordio Via Cairoli, prodotto da Steno dei Nabat, fino ai lavori successivi come Nessuno mai ricorderà e Dalla strada, il percorso degli Uguaglianza è sempre stato segnato da coerenza, identità e un legame fortissimo con il pubblico.

Nel 2023 il ritorno con l’EP Sogni persi, seguito nell’estate 2025 dal live album celebrativo Punk 4 Raindogs, pubblicato per festeggiare i 25 anni di attività: una fotografia cruda e sincera dell’energia che la band sprigiona sul palco.

Sul palco porteranno sudore, cori cantati a squarciagola e quella connessione diretta con il pubblico che da sempre li contraddistingue.

L’appuntamento è per sabato 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano, per una giornata dedicata al miglior punk rock internazionale e alla forza travolgente della musica suonata dal vivo.

Nei prossimi giorni verranno annunciati tutti gli aggiornamenti relativi alla lineup completa e gli orari attraverso i canali ufficiali del festival.

Dal primo pomeriggio, il Punkadeka Festival promette un’esperienza intensa e carica di adrenalina, pensata per lasciare il segno.

Non sarà soltanto una successione di concerti, ma un momento di aggregazione per chi vive il punk rock come identità, condivisione e spirito di comunità.

L’Idroscalo di Milano è pronto a diventare il cuore pulsante della scena per un evento destinato a far parlare ben oltre i confini cittadini.

Sono attese presenze da tutta Europa… e i biglietti stanno andando a ruba.

Non rischiare di restare fuori: assicurati subito il tuo su DICE

https://link.dice.fm/x826b6762fe6