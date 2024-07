Gli headliner del nostro festival dei 25 anni Uk Subs hanno annunciato l’uscita di un live album intitolato “The Last Will And Testament of UK Subs”. L’album è stato registrato il primo ottobre dello scorso anno ed è uscito in digitale (per la versione fisica uscirà ad agosto per Cleopatra Records.

Venite a salutare gli UK Subs il prossimo 1 settembre al Magnolia:

PUNKADEKA Festival 25th anniversary | Circolo Magnolia Segrate (MI) | Facebook