ULTIMO GIRO: Sentimenti Corrosivi

Disco d’esordio degli Ultimo Giro, nuova band street-Oi! trentina che ci presenta “sentimenti corrosivi”, un disco ruvido e spigoloso, che non vuole cuoricini e like di circostanza.

“Sentimenti corrosivi” è un titolo quanto mai azzeccato, 8 tracce di puro e semplice street Oi! che mi riporta esattamente al punto in cui ho iniziato ad ascoltare punk, quando tutto sembrava più semplice e le amicizie vere te le guadagnavi al bancone e sotto al palco, un pezzo come “questa vita” racchiude il mio pensiero, che sono certo sarà un pensiero comune per molti kidz, ma oltre alla vita da disadattati troviamo anche pezzi motivanti e riottosi, quel “senti la mia voce, è stridula e stonata” che ci fa capire che non è importante la forma, ma la sostanza del messaggio che si vuole portare, anche se qui devo spezzare una lancia a favore della band, perché trovo che musicalmente sia bello da ascoltare, trascinante, grezzo quanto basta e che da slancio ad una voce, permettetemelo, corrosiva.

Copertina e grafiche (se non conoscete Mattia Dossi andate immediatamente a vedere i suoi lavori se non volete che vi vengano ritirati diversi punti scena) molto belle ed a cura della band, registrazione perfetta per una confezione che invoglia l’ascolto, insomma un buonissimo disco d’esordio, per quanto mi riguarda.

Prodotto da Rumagna Sgroza e Walkman Records, registrato, mixato e masterizzato da Lorenzo Piffer presso il Frizzer Studio Mobile, copertina del chitarrista Fra, grafiche della voce Mattia, foto booklet del bassista Luca, foto retro CD dello staff di Grida dai Fienili Fest.

tracklist:

01. spacca tutto

02. questa vita

03. senti la mia voce

04. vendetta

05. sputo

06. giovedì sera

07. eroe senza tempo

08. oggi