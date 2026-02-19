ULTRABOMB: nuovo pezzo online per la punk rock band di Minneapolis

Gli UltraBomb, power trio con membri di Hüsker Dü, The Mahones e UK Subs, hanno buttato online un nuovo pezzo intitolato Look Forward in Angera”. Il pezzo fa parte del nuovo album “The Bridges That We Burn”, in uscita il prossimo 3 aprile per DC-Jam Records e Virgin Music Group.
