Un festival per Jack: musica, amicizia e spirito punk

In memoria di Jack Arlotti, i suoi più stretti amici hanno deciso di organizzare qualcosa di davvero speciale: una giornata di musica, condivisione e spirito punk pensata esattamente come sarebbe piaciuta a lui.

Un festival che non sarà solo l’occasione per ricordarlo, ma per far vivere ancora una volta quello spirito punk che Jack portava con sé ovunque.

Mettere insieme questo progetto non è stato semplice, e lo raccontano senza giri di parole proprio quelli che si sono mossi in prima persona per portarlo avanti. Era una promessa da mantenere, perché fin dal primo momento era chiaro che Jack meritasse un saluto speciale.

Dopo la sua scomparsa, il primo abbraccio collettivo era arrivato alla Grotta Rossa, dove amici e parenti si erano ritrovati per ricordarlo in una cerimonia intensa e partecipata. Ma presto è diventato evidente che non poteva finire lì. Serviva qualcosa capace di mantenere vivo il suo spirito.

E così, nonostante le tante difficoltà organizzative e i mille ostacoli incontrati lungo la strada, con la determinazione e la perseveranza, dettate un po’ dall’affetto e un po’ da quella testardaggine che Jack conosceva bene, il festival vede finalmente la luce, con una line-up che sicuramente lassù gli strapperà più di un sorriso.

Sul palco del JACK ARLO FEST saliranno infatti tutte le band che amava di più: Bad Frog, Circus Punk, Dotox, Dxtt. Nemesi, Lennon Kelly, Libidine, Marsh Mallows, NH3, Presa Diretta, Pretesto, Punkina Corta, Reru, RFC, Shorto, Sentralina.

Ma gli organizzatori si riservano altre possibili sorprese (quindi occhi aperti sui social)

L’appuntamento è fissato per Sabato 28 marzo, a partire dalle 14 fino a mezzanotte, in una lunga maratona di live destinata a trasformarsi in una vera festa collettiva. Ci sarà da ballare, sudare e cantare a squarciagola, proprio come succede nelle serate migliori della scena.

Ovviamente non poteva essere un festival “normale”.

Chi conosceva Jack sa bene quanto gli piacesse mischiare le carte e rendere le cose un po’ più complicate, magari anche per dare fastidio alla solita “gente normale”. Per questo motivo l’evento avrà una formula decisamente fuori dagli schemi.

L’ordine di esibizione delle band sarà deciso infatti tramite estrazione casuale, e annunciata di volta in volta durante la giornata.

Un’idea che rende perfettamente lo spirito dell’evento. Perché in fondo non si tratta di un semplice concerto.

È una giornata da vivere insieme. Una festa per Jack.

E se c’è una cosa che la scena punk ha sempre saputo fare bene è proprio questa: trasformare la memoria in energia, l’assenza in comunità. Perché alla fine i punk non muoiono mai. Viva Jack.

L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà presso il Wonderland Club di Santarcangelo di Romagna (Rimini) e per l’occasione l’area sarà attrezzata con food truck e uno spazio dedicato agli stand.

Per chi arriverà da fuori e vorrà fermarsi dopo la serata, l’Hotel Pozzi di Bellaria, che ha contribuito attivamente alla realizzazione del festival, metterà a disposizione camere a prezzi convenzionati.

Ricapitolando:

Sabato 28 Marzo dalle ore 14:00

Wonderland Club

Via Trasversale Marecchia 3444

San Martino dei Mulini – Santarcangelo di Romagna (Rimini)

https://www.facebook.com/profile.php?id=61586432175494

https://www.instagram.com/jackarlofest/

https://www.instagram.com/wonderland.club___/

https://www.hotelpozzi.com/