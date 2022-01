“Un giorno che non ho”: il nuovo videoclip dei Koseakaso per la DuffRecords

È uscitoi il videoclip dei Koseakaso “Un giorno che non ho”. Il brano si trova su tutte le piattaforme digitali dal 7 gennaio. La stesura del brano risale ai primi mesi del 2020 in piena pandemia. Il videoclip è stato girato tra fine 2021 e inizio 2022.

Mixing e mastering eseguiti da Francesco Marrone al “The Core Studio” di Vigevano (PV).

L’Intro segnato da una forte accelerazione apre la strada verso uno sfogo misto tra rabbia e malinconia. Il pezzo è un racconto personale attraverso la ripetizione quasi ossessiva sottolineata dalle corde dell’assolo della chitarra.

“Ci siamo trovati dislocati in regioni diverse senza poterci chiudere in una stanza a comporre come sempre. Il testo, così come il video, riflettono quello stato di solitudine che è inevitabilmente esperienza di ognuno di noi. La mancanza di persone, cose e abitudini è come un buco vuoto che ti trascina giù e ti porta a dire -oggi è un giorno che non ho-“ racconta Ste.

Bio

I Koseakaso sono una band melodic hardcore/skate punk proveniente dalla fredda nebbia del nord Italia.

Formatosi nel lontano 2011, negli anni hanno condiviso il palco con band come Mute, Blowfuse, Atlas Losing Grip, Yokoano, Matrioska e hanno all’attivo 3 produzioni: il demo “scusa, ma ho le mie kose” (2012), l’EP “Grande Giove!!!” (2014) e l’LP “Squaloparco” (2018). Nuovo materiale, in cantiere da due anni, è prossimo all’uscita sotto Duff Records!

Formazione

Stefano ‘Ste’ Cerutti: Chitarra/Voce

Matteo ‘Teo’ Pastori: Basso/2a Voce

Mattia ‘Tia’ Torchio: Batteria/2a Voce