Una serata tra musica proletaria, memoria partigiana, cultura di strada e solidarietà
Il Circolo ARCI Brigante di Pieve Cesato (Faenza) si prepara a ospitare, venerdì 23 ottobre, “Un Pas de Danse – Antifa Street-Punk Oi! Night”, un appuntamento dedicato al punk proletario e alla scena Oi! antifascista italiana ed europea.
Protagonisti assoluti della serata saranno i SACCAGE, formazione parigina impegnata nel suo primo tour italiano, accompagnata dai genovesi STIGLITZ, dai romagnoli GUERRA e dai giovanissimi bolognesi RANDAGI.
Il programma non si limiterà alla musica dal vivo: ad aprire l’evento sarà il collettivo Romagna Ribelle, con una lettura a più voci dedicata alla storia della partigiana Nadia. Mentre a completare la serata, ci penseranno le selezioni musicali delle Le 3 Madongie (collettivo DJ tutto al femminile, tra Oi!, ska, calypso, combat e street-punk).
Una serata che nasce dalla collaborazione tra diverse realtà indipendenti, unite dalla volontà di sostenere gli spazi autogestiti, la cultura underground e le pratiche di solidarietà dal basso. Dietro l’organizzazione figurano Rumagna Sgroza Records, Silly Things, San Marino Asociale, Balla & Difendi, Underground Stars Records, Circolo ARCI Brigante e Brigate di Solidarietà Attiva.
Un lavoro collettivo che dimostra come il punk possa continuare a rappresentare non soltanto un genere musicale, ma anche uno spazio di incontro, confronto e partecipazione.
UN PAS DE DANSE – INFORMAZIONI E PROGRAMMA
Venerdì 23 ottobre 2026
Luogo: Circolo ARCI Brigante – Pieve Cesato, Faenza (RA)
Programma:
- Ore 19:30 – Apertura della serata, con possibilità di cenare sul posto
- Ore 20:30 – Romagna Ribelle presenta la storia della partigiana Nadia
- Ore 21:30 – Inizio dei concerti
- DJ set – Le 3 Madongie, con selezioni Oi!, ska, calypso, street-punk
Live:
- RANDAGI – Bologna
Giovanissima formazione nata nell’ambiente dello storico Vecchio Son di Bologna, i Randagi riportano sul palco l’Oi! vecchia scuola, con un sound essenziale, diretto e senza fronzoli, a testimonianza della vitalità delle nuove generazioni della scena punk.
- GUERRA – Romagna
A rappresentare la scena locale saranno i Guerra, formazione romagnola che fa dell’Oi! e dello street-punk un’espressione della cultura di strada, tra sonorità incisive e attitudine combattiva.
- STIGLITZ – Genova
Band consolidata della scena street-punk genovese, gli Stiglitz vantano anni di attività e un forte legame con il circuito underground, portando sul palco un sound diretto ed energico, fedele alle radici dell’Oi! e del punk di strada.
- SACCAGE – Parigi (Francia)
Nati nel 2022 la formazione francese raccoglie l’eredità politica e musicale della scena redskin e RASH (Red and Anarchist Skinheads) parigina e propone un Oi! e street-punk potente, ruvido e cadenzato, caratterizzato da chitarre incisive, cori trascinanti e occasionali incursioni di sassofono. I testi, cantati in francese, affrontano temi legati alla lotta politica, all’orgoglio di classe e alla memoria storica, nel solco della tradizione antifascista e proletaria.