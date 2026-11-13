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UNDERGOUND NETWORK MAGENTA: benefit per Elena Pellegrino

byMatt Murphys
13 Novembre 2026
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Avrete letto in questi giorni che il nostro amico Pelle, batterista dei Booze & Glory, sta aiutando la sorella a sconfiggere un maledetto cancro, per farlo c’è una possibilità, ma cifra è considerevole, in tanti vi siete mobilitati, ma si può fare ancora qualcosa, come diciamo sempre, la solidarietà è un’arma, e noi sappiamo usarla:

Come detto abbiamo pensato a due modi per aiutare Elena nella sua battaglia .

1) abbiamo dedicato alcuni prodotti sul sito . Acquistandoli entro il 30.11 il Ricavato lo Daremo ad Elena

https://undergroundnetworkmagenta.bigcartel.com/category/benefit-elena-pellegrino

2) vogliamo fare una compilation da poter scaricare a pagamento dal nostro bandcamp. Tutte le bands o artisti Che vogliono partecipare possono mandare il pezzo a:
outofcontrolproduzioni@gmail.com

Entro e non oltre il 20.11

PER NOI LA MUSICA È UNA COMUNITA PRIMA DI TUTTO.
COMBATTIAMO INSIEME.

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