UNDERGOUND NETWORK MAGENTA: benefit per Elena Pellegrino

Avrete letto in questi giorni che il nostro amico Pelle, batterista dei Booze & Glory, sta aiutando la sorella a sconfiggere un maledetto cancro, per farlo c’è una possibilità, ma cifra è considerevole, in tanti vi siete mobilitati, ma si può fare ancora qualcosa, come diciamo sempre, la solidarietà è un’arma, e noi sappiamo usarla:

Come detto abbiamo pensato a due modi per aiutare Elena nella sua battaglia . 1) abbiamo dedicato alcuni prodotti sul sito . Acquistandoli entro il 30.11 il Ricavato lo Daremo ad Elena https://undergroundnetworkmagenta.bigcartel.com/category/benefit-elena-pellegrino 2) vogliamo fare una compilation da poter scaricare a pagamento dal nostro bandcamp. Tutte le bands o artisti Che vogliono partecipare possono mandare il pezzo a:

outofcontrolproduzioni@gmail.com Entro e non oltre il 20.11 PER NOI LA MUSICA È UNA COMUNITA PRIMA DI TUTTO.

COMBATTIAMO INSIEME.