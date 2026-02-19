Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
39K
ISCRIVITI!
The Latest

UNDERGOUND NETWORK MAGENTA PRESENTA: 35 anni di “LE RADICI E LE ALI” dei GANG

byMatt Murphys
19 Febbraio 2026
No comments

Con un po’ di emozione e tanta curiosità leggo di questa chicca di Underground Network Magenta, che in occasione del disco dei Gang “Le Radici e Le Ali” pubblica “Come Acqua Lungo il Fiume”, dove le canzoni della band dei fratelli Severini vengono reinterpretate da altrettante band, un bel regalo per un disco che ha fatto la storia del Combat Rock!

Underground Network Magenta presenta:

“COME ACQUA LUNGO IL FIUME”

35 anni de LE RADICI E LE ALI

Nel 1991 usciva un disco destinato a fare la storia della musica italiana, il primo di una trilogia che senza saperlo segnò l’inizio del combat folk : “Le Radici e le Ali” il primo album in Italiano dei GANG, storica band marchigiana capitanata dai f.lli Severini che hanno fatto della coerenza la propria bandiera.
Per celebrare i 35 anni dall’uscita di questo capolavoro abbiamo deciso di “rendergli omaggio” attraverso un album dove 13 bands e singoli reinterpretano a loro modo i brani contenuti.
Abbiamo dato a tutti gli artisti partecipanti massima libertà nel “riarrangiare” le canzoni proprio perchè volevamo che non fosse una copia dell’originale ma che fosse un’ opera fresca e intensa, insomma una vera e propria dedica ad una pietra miliare della musica italiana.
I più attenti si saranno accorti che i brani contenuti ne Le Radici e le Ali sono 12 mentre noi parliamo di 13 tracce.
Cè una bonus track , una canzone dei Gang molto più recente, reinterpretata da alcuni amici fraterni che hanno voluto ad ogni costo essere presenti nell’album.
COME ACQUA LUNGO IL FIUME uscirà solo in formato fsico e in quattro diverse edizioni:
– VINILE SPLATTER in sole 100 copie
– VINILE TURCHESE in sole 200 copie
– VINILE NERO in sole 200 copie
– CD DIGIPACK

ATTENZIONE!!!! l’album non verrà ristampato!!!!
Insomma COME ACQUA LUNGO IL FIUME è un album da non perdere perchè ha scritto Marino “saranno le acque rigeneranti di questo FIUME a riportare vive le canzoni di LE RADICI E LE ALI, di questo ne sono certo e sicuro” come?
E’ aperto il preordine al link:

https://undergroundnetworkmagenta.bigcartel.com/…/comea…

TRACKLIST:
1. ESILIO (LINEA)
2. SOCIALDEMOCRAZIA (MEZ/RATOBLANCO)
3. BANDITO SENZA TEMPO (MONTELUPO)
4. CHICO MENDES (GUACAMAYA)
5. JOHNNY LO ZINGARO (TUPAMAROS)
6. OLTRE (ARPIONI)
7. LA LOTTA CONTINUA (STATUTO)
8. LE RADICI E LE ALI (CISCO)
9. OMBRE ROSSE (BRAT)
10.SUD (LEGITTIMO BRIGANTAGGIO)
11.CHICCO IL DINOSAURO (ROBERTO BILLI)
12.CHE DARE? (NED LUDD)
13.ALLE BARRICATE (BANDA BASSOTTI)

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

MELONBALL: ecco il video di "The Static"

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 20
MASTICAVO PUNK – DIARIO DI BORDO/ RUDE CINNO/ RERU/ SENTRALINA/ KOBRA A GO GO LIVE @ ALCHEMICA
Alchemica Music Club
Feb 20
VINTAGE VIOLENCE // BRESCIA – LATTE PIU’ // 20.02.205
via Giuseppe Di Vittorio 38, 25125 Brescia, Italy
Feb 20
STATUTO Riskatto tour + Mittifuecu @DEFRAG ROMA
Via delle Isole Curzolane 75, 00139 Rome, Italy
Feb 21
ROAD TO RESISTENZA IN FESTA VOL.2: Ray & The Originals | The Orobians | Dj Set con Powa Flowa
Via 1 Maggio 2, 21050 Lonate Ceppino, Italy
Feb 21
THE GANG – 40 ANNI DI “BARRICATA RUMBLE BEAT” – Circolo Dong
Circolo Dong
Feb 22
STATUTO in concerto presentazione del disco “RiSKAtto” + I Premi Oskar
BLAH BLAH
Feb 25
The FUZZTONES 40 Anniversary Tour + THE DEVILS Rock ‘n’ Roll duo – Live al Blah Blah
BLAH BLAH
Feb 26
THE FIRE: RITORNO IN FIAMME NEL 2026
BLAH BLAH
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.