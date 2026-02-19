UNDERGOUND NETWORK MAGENTA PRESENTA: 35 anni di “LE RADICI E LE ALI” dei GANG

Con un po’ di emozione e tanta curiosità leggo di questa chicca di Underground Network Magenta, che in occasione del disco dei Gang “Le Radici e Le Ali” pubblica “Come Acqua Lungo il Fiume”, dove le canzoni della band dei fratelli Severini vengono reinterpretate da altrettante band, un bel regalo per un disco che ha fatto la storia del Combat Rock!

Underground Network Magenta presenta:

“COME ACQUA LUNGO IL FIUME”

35 anni de LE RADICI E LE ALI

Nel 1991 usciva un disco destinato a fare la storia della musica italiana, il primo di una trilogia che senza saperlo segnò l’inizio del combat folk : “Le Radici e le Ali” il primo album in Italiano dei GANG, storica band marchigiana capitanata dai f.lli Severini che hanno fatto della coerenza la propria bandiera.

Per celebrare i 35 anni dall’uscita di questo capolavoro abbiamo deciso di “rendergli omaggio” attraverso un album dove 13 bands e singoli reinterpretano a loro modo i brani contenuti.

Abbiamo dato a tutti gli artisti partecipanti massima libertà nel “riarrangiare” le canzoni proprio perchè volevamo che non fosse una copia dell’originale ma che fosse un’ opera fresca e intensa, insomma una vera e propria dedica ad una pietra miliare della musica italiana.

I più attenti si saranno accorti che i brani contenuti ne Le Radici e le Ali sono 12 mentre noi parliamo di 13 tracce.

Cè una bonus track , una canzone dei Gang molto più recente, reinterpretata da alcuni amici fraterni che hanno voluto ad ogni costo essere presenti nell’album.

COME ACQUA LUNGO IL FIUME uscirà solo in formato fsico e in quattro diverse edizioni:

– VINILE SPLATTER in sole 100 copie

– VINILE TURCHESE in sole 200 copie

– VINILE NERO in sole 200 copie

– CD DIGIPACK



ATTENZIONE!!!! l’album non verrà ristampato!!!!

Insomma COME ACQUA LUNGO IL FIUME è un album da non perdere perchè ha scritto Marino “saranno le acque rigeneranti di questo FIUME a riportare vive le canzoni di LE RADICI E LE ALI, di questo ne sono certo e sicuro” come?

E’ aperto il preordine al link:



https://undergroundnetworkmagenta.bigcartel.com/…/comea…

TRACKLIST:

1. ESILIO (LINEA)

2. SOCIALDEMOCRAZIA (MEZ/RATOBLANCO)

3. BANDITO SENZA TEMPO (MONTELUPO)

4. CHICO MENDES (GUACAMAYA)

5. JOHNNY LO ZINGARO (TUPAMAROS)

6. OLTRE (ARPIONI)

7. LA LOTTA CONTINUA (STATUTO)

8. LE RADICI E LE ALI (CISCO)

9. OMBRE ROSSE (BRAT)

10.SUD (LEGITTIMO BRIGANTAGGIO)

11.CHICCO IL DINOSAURO (ROBERTO BILLI)

12.CHE DARE? (NED LUDD)

13.ALLE BARRICATE (BANDA BASSOTTI)