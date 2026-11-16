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UNDERGROUND NETWORK MAGENTA: 5MDR 2011-2026 collection

byMatt Murphys
16 Novembre 2026
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Una delle band che amo alla follia, visti 100 volte e mi mancano come l’aria, e da oggi da Underground Network di Magenta potrete trovare su un unico LP tutta la loro fulminante discografia.

Underground Network Magenta presenta:

5MDR 2011-2026 Collection
Con questo nuovo progetto chiamato Underground Network ho deciso di fare solo cose di cui sento l’esigenza e che mi danno qualcosa dal punto di vista culturale e umano. Dopo la prima uscita dedicata a LE RADICI E LE ALI dei GANG che abbiamo fatto reinterpretare da 13 artisti per festeggiare i 35 anni dall’uscita, non possiamo certo abbassare il tiro e quindi ho subito pensato ad una band che mi ha fatto innamorare di loro sin dal primo ascolto: i savonesi 5MDR.
Per chi non li conosce i 5MDR sono stati una band capace di mischiare in una maniera originale lo street punk con l’hc, con cori cadenzati ed enfatici abbinando la velocità a liriche acute e intelligenti come poche altre band in italia hanno saputo fare.
Con loro avevo già lavorato per la produzione del loro split LP con i Gavroche e poco prima che sparissero mi avevano inviato 4 nuovi pezzi pronti e tenuti in cantiere per anni.
Con il mio abbandono ad Out of control e la nascita di Underground Network ho quindi proposto loro di ristampare in un unico LP tutta la loro discografa, che comprende i brani de LA PROSPETTIVA DEL CONFLITTO, passando per quelli appunto dello split , una splendida cover e concludendo con 4 pezzi inediti.
5MDR collection uscirà solo in:

– VINILE YELLOW MARBLE BLACK

ATTENZIONE!!!! l’album non verrà ristampato!!!!

E’ aperto il preordine al link:
5MDR 2011-2026 COLLECTION

TRACKLIST:
LATO A:
La crisi
Questa vita
In pezzi
Respira ancora
La prospettiva del conflitto
Riot squad (Cock Sparrer Cover)
Il monopolio della violenza
Forme di vita
L’alba rossa
LATO B:
Giorno dopo giorno
La giostra del potere
Ribelle
Giorni neri
La tua libertà
Un altro giorno d’odio
Sudore e sangue
Guns of Brixton (The Clash Cover)
Stato di allerta (versione 2011)

Il giorno 12.11 verrà rilasciato sulle principali piattaforme digitali uno degli inediti “GIORNO DOPO GIORNO”

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