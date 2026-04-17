Vallanzaska: fuori il singolo “L’ultima”, al via il tour per i 35 anni

I Vallanzaska celebrano 35 anni di attività con l’uscita del nuovo singolo “L’ultima”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali per Maninalto! Records.

Il brano anticipa un nuovo EP previsto dopo l’estate e segna l’inizio di una serie di concerti che accompagneranno la band milanese nel corso del 2026. Il tour partirà il 25 aprile con due appuntamenti: al Salice di Legnano nel pomeriggio e, in serata, a Milano nell’ambito della manifestazione Partigian* In Ogni Quartiere, a cui il gruppo partecipa stabilmente da anni.

“L’ultima” nasce da un’idea legata alla dimensione live: il coro del pubblico che, a fine concerto, chiede un bis. Partendo da questo elemento, i Vallanzaska hanno costruito un brano inedito che sviluppa un motivo già noto e condiviso, trasformandolo in una vera e propria canzone.

Oltre alle prime date di aprile, la band sarà dal vivo anche il 22 maggio al festival Martignano All Ska a Martignano, con ulteriori appuntamenti previsti durante l’estate.

Attivi dal 1991, i Vallanzaska rappresentano una delle realtà storiche dello ska italiano, con una discografia che conta dodici album e brani entrati nel repertorio della scena alternativa nazionale.