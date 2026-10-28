VELVET MOUNTAIN: “Cornea” è l’EP di debutto della band

I Velvet Mountain hanno pubblicato Cornea, il loro EP di debutto composto da cinque brani che uniscono elementi punk e alternative rock ad atmosfere cupe e avvolgenti.

I testi, caratterizzati da immagini simboliche, accompagnano l’ascoltatore in un percorso di introspezione e autocritica, invitandolo a mettere in discussione convinzioni, opinioni e percezioni consolidate e a superare i limiti imposti dal proprio modo di vedere la realtà.

Con Cornea, la band presenta un lavoro che combina sonorità alternative e attitudine punk con una dimensione introspettiva.