34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

Venerdì 7 novembre release party del nuovo disco degli SLANG POOR KIDS a Bergamo

byMatteo Paganelli
6 Novembre 2025
No comments
Gli Slang Poor Kids tornano sul palco per celebrare l’uscita del loro nuovo album “Zero Sum Game”, un disco composto da 11 tracce veloci, melodiche e dirette che fondono l’energia dello skate punk con testi affilati su tematiche personali e socio-politiche, dalla salute mentale alle forme di oppressione contemporanee
Un album viscerale, urgente, senza compromessi: un pugno in faccia all’indifferenza.
Originari di Brescia, gli Slang Poor Kids sono un power trio formato da Nik (basso, voce), Bolo (voce, chitarra) e Dario (batteria), che negli anni ha portato il proprio punk ruvido e diretto su palchi in tutta Italia, Europa e persino nel Sud-est asiatico, condividendo la scena con nomi storici come GBH e Total Chaos
Zero Sum Game” è stato registrato e prodotto da PierPaolo Alessi al Gotama Studio, masterizzato da Giovanni Bottoglia (IndieBox), con grafiche di Dany Hyde Ink. Il disco è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico in vinile clear green (tiratura 300 copie) e CD in edizione limitata, entrambi numerati a mano
LINEUP DELLA SERATA
Una notte skate punk senza tregua, con ospiti che faranno tremare le pareti:
  • Slang Poor Kids – Release Party Zero Sum Game
  • I Secoli Morti – punk crudo e senza compromessi
  • Packers – melodie tirate, nervi tesi, attitudine hardcore
  • The Useless 4 – da Bergamo, teenage punk rock diretto in faccia, senza fronzoli
INFO EVENTO
DASTE – Via Daste e Spalenga, 15 – Bergamo
Venerdì 07 novembre 2025
Apertura: ore 20:00
Possibilità di cenare con cucina vegetariana e vegana
0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

RAZZAPPARTE: un nuovo disco per i 30 anni!

byMatt Murphys
A proposito di I Secoli Morti...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.