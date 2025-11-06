Venerdì 7 novembre release party del nuovo disco degli SLANG POOR KIDS a Bergamo

Gli Slang Poor Kids tornano sul palco per celebrare l’uscita del loro nuovo album “Zero Sum Game”, un disco composto da 11 tracce veloci, melodiche e dirette che fondono l’energia dello skate punk con testi affilati su tematiche personali e socio-politiche, dalla salute mentale alle forme di oppressione contemporanee
Un album viscerale, urgente, senza compromessi: un pugno in faccia all’indifferenza.
Originari di Brescia, gli Slang Poor Kids sono un power trio formato da Nik (basso, voce), Bolo (voce, chitarra) e Dario (batteria), che negli anni ha portato il proprio punk ruvido e diretto su palchi in tutta Italia, Europa e persino nel Sud-est asiatico, condividendo la scena con nomi storici come GBH e Total Chaos
“Zero Sum Game” è stato registrato e prodotto da PierPaolo Alessi al Gotama Studio, masterizzato da Giovanni Bottoglia (IndieBox), con grafiche di Dany Hyde Ink. Il disco è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico in vinile clear green (tiratura 300 copie) e CD in edizione limitata, entrambi numerati a mano
LINEUP DELLA SERATA
Una notte skate punk senza tregua, con ospiti che faranno tremare le pareti:
Slang Poor Kids – Release Party Zero Sum Game
I Secoli Morti – punk crudo e senza compromessi
Packers – melodie tirate, nervi tesi, attitudine hardcore
The Useless 4 – da Bergamo, teenage punk rock diretto in faccia, senza fronzoli
INFO EVENTO
DASTE – Via Daste e Spalenga, 15 – Bergamo
Venerdì 07 novembre 2025
Apertura: ore 20:00
Possibilità di cenare con cucina vegetariana e vegana