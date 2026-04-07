Venerdì il WILD HONEY SPRING a Milano con PEAWEES, BEE BEE SEA, RADIO DAYS e MANDURIA

TUTTI I SUONI DELLA PRIMAVERA SECONDO WILD HONEY RECORDS

Lo showcase di presentazione dell’etichetta fra garage, punk e power pop all’Arci Bellezza

La Wild Honey Records sboccia in primavera e arriva a Milano con uno showcase diffuso che trasforma l’intero Arci Bellezza in un ecosistema dedicato ai diversi suoni dell’etichetta.

Venerdì 10 aprile: due palchi attivi, DJ set prima e dopo i live, e una serie di dettagli pensati per il pubblico, inclusi gadget e sorprese all’ingresso, costruiscono una serata che riflette pienamente l’identità Wild Honey: diretta, condivisa, senza sovrastrutture o hype.

Sul fronte live, la line-up attraversa generazioni e traiettorie della scena indipendente italiana.

I The Peawees celebrano trent’anni di attività: dal 1995 a oggi, una delle band rock’n’roll più solide d’Europa, capace di evolvere dal garage-punk delle origini verso un suono più ricco e stratificato, dove l’energia resta intatta ma si intreccia con soul, R&B e un songwriting di respiro classico. Il risultato è un rock’n’roll elegante ma viscerale, immediato e senza tempo. Il 2026 segna un nuovo capitolo, tra nuove uscite e un tour internazionale.

Con loro, i Radio Days, riferimento del power pop europeo, con un suono luminoso e serrato che unisce armonie vocali di scuola anni Sessanta, chitarre jangly e una spinta ritmica che guarda al punk e al glam dei Settanta. Canzoni compatte, melodiche e veloci, costruite per restare in testa al primo ascolto. Tornano con nuovo materiale in arrivo nel 2026, anticipato dal singolo “I Won’t Give Up”.

I Bee Bee Sea portano sul palco il mondo di Stanzini Can Be Allright: un immaginario nato nella provincia del Nord Italia e trasformato in un linguaggio sonoro personale, dove il garage rock si apre a deviazioni egg punk, psych e power pop. Brani ruvidi ma pieni di melodie, tra riff essenziali e ritornelli obliqui, con un’attitudine DIY che resta centrale anche quando il suono si espande. Dopo tour internazionali e passaggi su BBC e KEXP, la band continua ad allargare il proprio raggio d’azione.

Ad aprire, Manduria, nuova realtà milanese che si muove tra chitarre fuzz, strutture ripetitive e tensione urbana. Il loro debutto Bite Me è un incrocio tra garage primitivo e approccio quasi ipnotico, fatto di loop, ritmo ossessivo e un’estetica diretta, senza filtri.

WILD HONEY SPRING

Venerdì 10 aprile 2026

Arci Bellezza, Milano

THE PEAWEES + BEE BEE SEA + MANDURIA + RADIO DAYS

ORARI LIVE

Manduria — 20.30 / 21.00 @ Palestra Visconti

Radio Days — 21.05 / 21.40 @ Salone Eventi

Bee Bee Sea — 21.45 / 22.30 @ Palestra Visconti

The Peawees — 22.35 / 23.30 @ Salone Eventi

Fondata da Franz Barcella, Wild Honey Records è una delle etichette indipendenti più attive e longeve in Italia. Nata in un garage e rimasta fedele a quello spirito, ha costruito negli anni un catalogo che unisce culto e scoperta, mantenendo un approccio DIY e una forte vocazione internazionale.