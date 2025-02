Venerdì sera LOBOTOMY NIGHT a Colle Val D’Elsa (Siena)

Condividiamo con piacere il comunicato degli amici del Lobotomy Fest di Siena:

A Bottega Roots un’anteprima esclusiva per il Lobotomy Fest 2025: un evento imperdibile tra

storia, musica e cultura underground

La sinergia tra i progetti musicali curati dalle Associazione B-Side, Sala Nera – Corte dei Miracoli e il progetto Lobotomy Fest continua a dare vita a eventi imperdibili, un percorso iniziato lo scorso dicembre con il concerto-evento dei Peawees alla Corte dei Miracoli e che ora giunge alla sua seconda tappa.

Partner dell’evento sarà Nutty Print, da sempre attento alla promozione della scena culturale e musicale indipendente.

L’appuntamento è fissato per Venerdì 28 febbraio 2025 a Bottega Roots di Colle Val d’Elsa, dove prenderà vita una serata “preview” in vista dell’edizione 2025 del Lobotomy Fest. Un evento che unisce musica e approfondimento culturale, con ospiti d’eccezione che hanno lasciato il segno nella scena musicale rock’n’roll e punk italiana.



L’evento prenderà il via alle 19:00 con un talk dedicato alla nascita e all’evoluzione della scena

rock’a’billy e psychobilly in Italia, con un focus particolare sulle connessioni tra il punk e il movimento underground europeo. Due protagonisti d’eccezione guideranno la conversazione: Cesare Ferioli, artista poliedrico, storico batterista della scena italiana, produttore musicale e Dj con lo pseudonimo Big Mojo, scrittore e membro del collettivo letterario Wu Ming. Dialogherà con lui Andy MacFarlane, cantante e chitarrista scozzese, leader dei Rock’n’roll Kamikazes, ex membro degli Hormonauts e figura chiave nella comunità underground europea. Legato alla leggendaria Mutoid Waste Compan, MacFarlane, è tra gli abitanti di Mutonia, la storica comunità artistica di Santarcangelo di Romagna, attualmente al centro di importanti battaglie per la tutela del suo spazio culturale.

Il talk offrirà anche spunti di riflessione sulle difficoltà di mantenere vivi gli spazi artistici indipendenti e sull’importanza della resistenza culturale.

Dopo il talk, dalle 22:00, il palco sarà tutto per Andy MacFarlane Two Man Orchestra, il suo più recente progetto musicale, che porta in scena una versione essenziale e potente del rock’n’roll e del rhythm’n’blues. Con il suo set minimale – una chitarra, un contrabbasso e una valigia di cartone trasformata in cassa di risonanza – offrirà al pubblico un’esperienza musicale autentica e coinvolgente, ripercorrendo il sound grezzo e viscerale delle radici rock’n’roll.

A completare la serata, il DJ set di Yuri Brace’s e Vale, che accompagnerà il pubblico in un viaggio

musicale carico di groove e atmosfere coinvolgenti.

Per chi vorrà unire il piacere della musica a quello della convivialità, alle 20:00 sarà servito un “gran buffet di Bottega” al costo di soli 19 euro.

Ingresso gratuito per talk e live.

? Prenotazioni per il buffet al 345.2353240.

Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza immersiva tra cultura musicale, approfondimento e grande musica live. Non mancate!