VENEREGOMMOSA: “Non Fermarti Mai” è il nuovo singolo

I Veneregommosa tornano con “Non Fermarti Mai”, il nuovo singolo in uscita venerdì 6 novembre 2026 e primo estratto dal prossimo EP della band aretina, previsto per gennaio 2027.

A quasi due anni dall’ultima pubblicazione, il gruppo propone un brano che unisce street punk, Oi! e punk rock, con un sound veloce, diretto e senza compromessi. Il testo affronta i temi della rivalsa personale e della resilienza, allargando lo sguardo verso una critica sociale che mette al centro i quartieri popolari come luoghi di resistenza all’omologazione e a una realtà provinciale sempre più gentrificata e conservatrice.

Nati ad Arezzo nel 2022, i Veneregommosa sono composti da Diego alla voce, Andrea e Marco alle chitarre, Alice al basso e Alberto alla batteria. Dopo l’EP d’esordio Qualcosa Resterà del 2023 e singoli come “Bella Bionda” e “Ultima Notte”, la band ha collezionato oltre 60 concerti in tutta Italia, muovendosi in totale indipendenza e arrivando ad aprire per i Rancid allo Slam Dunk Italy 2023.

Il nuovo singolo segna un ulteriore passo nell’evoluzione sonora del gruppo, passato dal pop-punk degli esordi a sonorità più compatte e legate allo street punk e all’Oi!.

“Non Fermarti Mai” sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali dal 6 novembre. Il brano è stato registrato da Andrea Fumelli all’Attila Studio di Chiassa Superiore (Arezzo), mixato da Maurizio Baggio a La Distilleria di Bassano del Grappa e distribuito da Radici Music per Goodfellas. Artwork a cura di Jacopo Naccarato, fotografie di Andrea Campolucci.

Ascolta i Veneregommosa su Spotify: https://open.spotify.com/artist/4DVtKqPyNaFAYatgxpzEjH