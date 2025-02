VENEZIA HARDCORE FEST 2025

Trivel Collective e Venezia Hardcore Crew sono entusiasti di annunciare la decima edizione di VENEZIA HARDCORE FEST, che si terrà il 16 e 17 maggio 2025 al Centro Sociale Rivolta di Marghera (VE). Il principale festival DIY d’Italia vedrà quest’anno in cartellone la sua lineup più internazionale di sempre, e più di sempre sarà more than music.

In questi dodici anni di attività, VENEZIA HARDCORE FEST ha sempre avuto una missione chiara: creare uno spazio dove tutti possano sentirsi a casa, sostenere l’underground in tutte le sue forme e celebrare la comunità che ne fa parte. Ma quest’anno più che mai VENEZIA HARDCORE FEST rappresenta soprattutto una manifestazione di solidarietà e di resis-tenza.

Infatti, la decima edizione è dedicata a Giacomo Gobbato, alla sua famiglia e a tutti coloro che credono nella solidarietà, nell’inclusione e nella generosità. Giacomo era un amico e un attivista che si batteva per un mondo migliore ed era particolarmente impegnato a rendere la città di Mestre un luogo più sicuro e inclusivo per tutti. Lo scorso settembre, Giacomo è morto a soli 26 anni nella stessa città che aveva nel cuore, accoltellato mentre difendeva coraggiosamente una donna. Era un membro insostituibile sia della crew di Rivolta che di Venezia Hardcore, amato e stimato da tutte le persone che lo hanno conosciuto.

LINE-UP

VENEZIA HARDCORE FEST ospiterà artisti provenienti da ogni angolo del mondo: Europa, America e Sud Africa sono rappresentati nella lineup che calcherà i palchi del Rivolta.

Le band confermate per l’edizione 2025 sono: CHUBBY AND THE GANG, LA QUIETE, MINDWAR, KLASSE KRIMINALE, SILVER, 21 CHILDREN, ARTURO, CONFINE, DISCOMOSTRO, HATE & MERDA, JOLIETTE, PRIMITIVE DREAD, RESPIRE, SPORT, AMALIA BLOOM, BILLOWS, BOWIE, CHEVALIER, GAVROCHE, NORMAN BATES, OLTREZONA, PUT PURANA, SBROKKO ATIPICO.

BIGLIETTI

Le informazioni riguardanti biglietti e prevendite saranno comunicate nelle prossime settimane.

Ad ogni modo, i biglietti per VENEZIA HARDCORE FEST saranno anche disponibili in cassa, all’entrata del festival.

Sarà possibile acquistare degli abbonamenti standard per le due giornate oppure biglietti per le singole giornate di venerdì o sabato.

COME ARRIVARE

IN AUTO: il CS Rivolta si trova a 5 minuti dall’uscita autostradale Mestre/Marghera e dispone di un ampio parcheggio gratuito. Altri posteggi auto sono disponibili nei pressi della venue.

IN TRENO: stazione di Venezia Mestre, da lì il CS Rivolta è raggiungibile anche a piedi.

CON FLIXBUS: http://www.flixbus.it

IN AEREO: Gli aeroporti più vicini sono Venezia Marco Polo (VCE) e Treviso Sant’Angelo (TSF). Il CS Rivolta è facilmente raggiungibile in circa 30 minuti coi mezzi pubblici.

INFO E CONTATTI

Venezia Hardcore Fest, 16 e 17 maggio 2025

Indirizzo della venue:

Centro Sociale Rivolta

Via Fratelli Bandiera, 45

30175 VE

Evento Facebook

Per info: [email protected]

[email protected]