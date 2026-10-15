Vent’anni fa chiudeva definitivamente il CBGB

Il 15 ottobre 2006 il CBGB di New York chiude i battenti dopo 33 anni, a seguito di una controversia economica tra il proprietario Hilly Kristal e il padrone di casa, la Bowery Residents Committee. Aperto il 10 dicembre 1973, il nome CBGB stava in origine per Country, Bluegrass, Blues, la visione originale del fondatore per il locale, che divenne però ben presto un luogo iconico per le band punk rock. Ultimo concerto di Patti Smith, con ospiti Flea e Richard Lloyd (Television).