VENTI: “MOSTRO”, primo singolo del progetto solista

Uscito il 30 gennaio 2026 “MOSTRO”, primo singolo del progetto solista VENTI, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano esce per Interferenze, label ufficiale di Decibel Record Store.

VENTI nasce dopo anni di attività nella scena indipendente con I Gattini Di Salem e Harry Fotter, progetti con cui l’autore ha pubblicato lavori distribuiti anche in formato vinile e presenti nei principali circuiti fisici nazionali, inclusa Feltrinelli. Un percorso che ha consolidato un’identità indipendente riconosciuta, oggi rielaborata in una nuova fase artistica più essenziale e autonoma.

“MOSTRO” affronta il tema dell’alienazione emotiva e della frattura interiore generata dal dolore. La scrittura è diretta, priva di mediazioni, sostenuta da una produzione minimale che mette al centro la voce e il significato del testo. Il brano si inserisce in una visione precisa: controllo totale del processo creativo, dall’idea iniziale alla realizzazione finale, senza deleghe né compromessi formali.

Il progetto solista VENTI si fonda su un’autoproduzione integrale, in cui scrittura e produzione coincidono in un’unica direzione artistica. La musica diventa uno spazio di indagine personale, dove l’esperienza emotiva viene tradotta in un linguaggio sonoro asciutto e coerente.

Interferenze, label di Decibel Record Store, accompagna l’uscita del singolo all’interno di un contesto che unisce produzione musicale, ricerca artistica e diffusione culturale indipendente. “MOSTRO” rappresenta così il primo passo di un nuovo percorso, che segna una continuità con il passato ma ne ridefinisce forma e approccio.