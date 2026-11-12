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VENTI3: in anteprima “A Taste of Evil” dei Night Terror, in arrivo due nuove uscite

byDeka
12 Novembre 2026
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La label VENTI3, con Stefano Gilardino sempre al lavoro per sfornare nuove prelibatezze, annuncia due nuove uscite discografiche previste per il 16 novembre: gli album di Ionico Ionico e Night Terror.

Si parte da Milano con gli Ionico Ionico, progetto che si muove tra art punk, art rock, rumorismo e suggestioni no wave. La band combina una sezione ritmica solida e dalle sfumature funk con chitarre dissonanti e una voce che alterna canto e urla, richiamando atmosfere che rimandano a Jesus Lizard e Pere Ubu. Si tratta di un progetto all’esordio discografico, ma con musicisti che vantano già esperienze in realtà come Cerimonia Segreta e Spirito di Lupo, oltre che nella scena anarco-punk milanese. La pubblicazione sarà limitata a 250 copie, in formato one-sided.

La seconda uscita arriva invece dalla Liguria con i Night Terror, trio di La Spezia composto da musicisti con precedenti esperienze in band come Manges, King Mastino, Fall Out e Satanic Youth. Per questo nuovo progetto il gruppo guarda al punk/hardcore di matrice Hüsker Dü, con brani diretti e ad alta velocità. Il disco raccoglie 23 minuti di musica, confermando la filosofia di concisione che contraddistingue le pubblicazioni VENTI3. Anche in questo caso la tiratura sarà di 250 copie, in formato one-sided.

In anteprima vi proponiamo l’ascolto di “A Taste of Evil” dei Night Terror, in attesa dell’uscita ufficiale di entrambi gli album il prossimo 16 novembre.

ASCOLTA A Taste of Evil dei  NIGHT TERROR

 

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