Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
40K
ISCRIVITI!
The Latest

VERANDA PUNK: CHROMOSOMES e PROTON PACKS sbarcano stasera all’Isola d’Elba

byMatteo Paganelli
27 Febbraio 2026
No comments

Spaccio Dischi e Toscana Punk Rock presentano Veranda Punk

Stasera, venerdì 27.02 – Quinto volume di Veranda Punk

In concerto:
Chromosomes
Nati nella primavera del 1993 a Livorno, hanno alle spalle concerti in tutta Europa, numerosi split e partecipazioni a compilation insieme a band come NOFX, Teenage Gluesniffers, The Manges, Tarajas e molti altri.
Il loro è un sound fresco e dichiaratamente ramonesiano. Sono tra i pionieri, insieme a Derozer, Senzabenza e Manges, della scuola 1-2-3-4 punk italiana nata negli anni ’90. Da non perdere: sarà la loro prima volta sull’isola.

In loro compagnia avremo i Proton Packs, band super prolifica attiva dal 2007, proveniente da Siena e Arezzo. Propongono un punk rock melodico e divertente, con un grande amore per il retrofuturo, l’horror e la fantascienza.
Il nome è un chiaro tributo ai Ghostbusters: lo zaino protonico è l’attrezzatura utilizzata per acchiappare i fantasmi.

Apertura ore 19.00. Ingresso gratuito.
Al bar, oltre a birra, vino e cocktail, troverete la nuova spilla di Veranda Punk.
Come sempre, dalla finestrella della cucina verranno serviti piatti vegani, vegetariani e onnivori.
Per chi viene dal continente o per chi preferisce rimanere nelle vicinanze, a pochissimi minuti si trova Villa Gaia, che offre prezzi eccezionali dedicati a voi.

Veranda Punk nasce da un’idea di:
Carla (Tette Biscottate)
Giacomo (Cuoco , Zitum )
Claudia (DJ garage & beat / Signorine Taytituc)
Francesco (Spaccio Dischi e TPR)
Duccio (Poseidon Sound)

https://www.facebook.com/events/1568061837794552/?ref_source=NEWS_FEED

 

Il meraviglioso flyer è a cura di Umberto Donati.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

"This-Illusion" è il nuovo singolo degli A Part Of Us

byAlessandro Pentassuglia
Next Article

STESSO RUMORE NIGHT

byDeka
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

Not Gonna Happen!

Ci han provato fino alla fine… E in fondo ci speravamo un po’ tutti… Ma purtroppo, nonostante le…
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 27
Banda Bassotti – Ivanoska – Malasuerte FI SUD @ CDP – GRASSINA
Piazza Umberto I, 50012 Bagno a Ripoli, Italy
Feb 27
SPAVENTAPASSERE RELEASE PARTY – Spaventapassere, Small Thing, Dj Senso
Resina Drink Labs
Feb 27
THE FIRE ? Loverdrive 20 Years Anniversary + Fernandhell ?? BLOOM Mezzago (MB)
Bloom, Via Curiel 39, Mezzago (MB)
Feb 28
Bay Fest: Punk Rock Stories
Senzaspine Igea Marina
Feb 28
CIRCUS PUNK + JELLYGOAT
Arci Joshua Blues Club APS
Feb 28
LIVE DISCOMOSTRO – OHNO! TOUR
Contrada Piane Chienti 60, Civitanova, Marche
Feb 28
The Fuzztones / Rock Planet Club Cervia
Rock Planet Club
Mar 01
SOLARI SKA by Italian Ska
Trattoria Solari
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.