VERANDA PUNK: CHROMOSOMES e PROTON PACKS sbarcano stasera all’Isola d’Elba

Spaccio Dischi e Toscana Punk Rock presentano Veranda Punk

Stasera, venerdì 27.02 – Quinto volume di Veranda Punk

In concerto:

Chromosomes

Nati nella primavera del 1993 a Livorno, hanno alle spalle concerti in tutta Europa, numerosi split e partecipazioni a compilation insieme a band come NOFX, Teenage Gluesniffers, The Manges, Tarajas e molti altri.

Il loro è un sound fresco e dichiaratamente ramonesiano. Sono tra i pionieri, insieme a Derozer, Senzabenza e Manges, della scuola 1-2-3-4 punk italiana nata negli anni ’90. Da non perdere: sarà la loro prima volta sull’isola.

In loro compagnia avremo i Proton Packs, band super prolifica attiva dal 2007, proveniente da Siena e Arezzo. Propongono un punk rock melodico e divertente, con un grande amore per il retrofuturo, l’horror e la fantascienza.

Il nome è un chiaro tributo ai Ghostbusters: lo zaino protonico è l’attrezzatura utilizzata per acchiappare i fantasmi.

Apertura ore 19.00. Ingresso gratuito.

Al bar, oltre a birra, vino e cocktail, troverete la nuova spilla di Veranda Punk.

Come sempre, dalla finestrella della cucina verranno serviti piatti vegani, vegetariani e onnivori.

Per chi viene dal continente o per chi preferisce rimanere nelle vicinanze, a pochissimi minuti si trova Villa Gaia, che offre prezzi eccezionali dedicati a voi.

Veranda Punk nasce da un’idea di:

Carla (Tette Biscottate)

Giacomo (Cuoco , Zitum )

Claudia (DJ garage & beat / Signorine Taytituc)

Francesco (Spaccio Dischi e TPR)

Duccio (Poseidon Sound)

https://www.facebook.com/events/1568061837794552/?ref_source=NEWS_FEED

Il meraviglioso flyer è a cura di Umberto Donati.