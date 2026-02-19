Punkadeka festival 2026- MXPX
The Latest

Verona, il 28 febbraio la seconda serata del Collettivo Clandestino

byDeka
19 Febbraio 2026
No comments

Sabato 28 febbraio si terrà a Verona la seconda serata del Collettivo Clandestino. Sul palco si alterneranno MediumBeer (MI), FecciaRossa, LabNormal e RedVirus.

L’iniziativa nasce a sostegno e difesa degli spazi sociali autogestiti, intesi come luoghi di socialità, espressione libera, dialogo, condivisione, creatività e auto-organizzazione. Il collettivo ribadisce la propria opposizione a modelli basati esclusivamente su profitto, conformismo e logiche di mercato, rivendicando invece pratiche di mutualismo e cura reciproca.

L’ingresso è a offerta libera (per chi può). Il ricavato sarà destinato al rimborso viaggio dei gruppi provenienti da fuori città e al sostegno delle attività dello spazio.

Appuntamento in Corso Venezia 51, Verona, presso il centro sociale autogestito PARATOD@S.

