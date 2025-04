Verona: musica e solidarietà al centro sociale autogestito Paratodas

VERONA – Sabato sera di resistenza e rumore al Laboratorio Autogestito Paratodas, spazio occupato e cuore pulsante di un’attività sociale fondamentale in città. All’interno del Ghibellin Fuggiasco, dove vivono circa 40 lavoratori stranieri esclusi dal mercato degli affitti per il solo fatto di essere neri, si terrà un evento musicale il cui ricavato contribuirà a sostenere le spese legali per la famiglia di Moussa Diarra, ucciso il 20 ottobre scorso nei pressi della stazione di Verona.

Il concerto del 26 APRILE vedrà sul palco STREBLA, band noise-rock da Bari, e Llanando a Giulia, punk-rock direttamente da Alicante (Spagna). Un doppio live infuocato che inizierà alle 21.00, preceduto da una serata conviviale con pizza e bar a partire dalle 19.30. L’ingresso è a offerta libera, e ogni contributo sarà destinato a sostenere le attività artistiche e sociali dello spazio, in particolare il fondo legale per la battaglia di giustizia per Moussa.

La vicenda ha visto una forte mobilitazione cittadina e nazionale. Anche Ilaria Cucchi ha espresso il suo sostegno, contribuendo a far arrivare l’avvocato che ha seguito il caso del fratello Stefano nel processo contro lo Stato italiano.

Il collettivo che organizza la serata si presenta con il nome CORROSIVE: “Siamo le sostanze che ogni giorno corrodono la patina di un sistema che ci ruba energia e sogni… Non ci interessano i loro capitali, ciò che ci prendiamo è la nostra vita.”

Una serata che sarà molto più di un semplice concerto: un atto politico, un momento di comunità, una voce che grida forte contro l’emarginazione e l’ingiustizia.