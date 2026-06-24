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VETRA BEER & ROCK FESTIVAL 2026: DUE GIORNI DEDICATI A BIRRA ARTIGIANALE, STREET FOOD E PUNK ROCK A CARONNO PERTUSELLA

byDeka
24 Giugno 2026
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Torna il Vetra Beer & Rock Festival, l’appuntamento firmato Vetra che unisce birra artigianale, street food e musica dal vivo in un fine settimana indimenticabile.

L’edizione 2026 si svolgerà sabato 27 e domenica 28 giugno nella nuova location del Parco della Resistenza di Caronno Pertusella, a pochi passi dal birrificio Vetra.

Per due giornate il festival trasformerà il parco in un punto di incontro per appassionati di craft beer, musica rock e cultura indipendente. Protagoniste saranno naturalmente le birre Vetra, affiancate da una selezione di proposte street food e da una line-up che celebra il meglio della scena punk rock italiana (e non solo).

Sul palco si alterneranno 8 band al giorno, in un programma che accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino a tarda sera.

Sabato 27 giugno

  • Sal Rinella (acoustic set)
  • Esmeray
  • Jerry Moovers
  • LEM
  • L’Abisso
  • Hearts Apart
  • Gli Impossibili
  • Discomostro (headliner)

Domenica 28 giugno

  • Savo dei The Fighettas (acoustic set con ukulele)
  • The Poling
  • All Hands Down (Austria)
  • Still No One
  • Incastigo
  • The Enthused
  • No Drip
  • Radio Days (headliner)

L’obiettivo è quello di creare un evento aperto a tutti, capace di riunire famiglie, gruppi di amici, appassionati di musica e beer lover in un’atmosfera autentica e informale.

Il Vetra Beer & Rock Festival aprirà alle ore 12.00 con servizio pranzo e, dalle ore 15.00, offrirà un workshop di stampa serigrafica su t-shirt a cura di Lichene Blu, con un artwork speciale pensato per gli ospiti più piccoli.

Sarà inoltre disponibile un’area mercatini.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Vetra Beer & Rock Festival conferma la propria identità: un festival indipendente dove la qualità della birra artigianale incontra la passione per la musica punk, valorizzando il territorio e la cultura della condivisione.

Ingresso gratuito

Apertura bar e cucina: ore 12.00
Workshop serigrafia: ore 15.00
Inizio live: ore 16.30

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