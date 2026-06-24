VETRA BEER & ROCK FESTIVAL 2026: DUE GIORNI DEDICATI A BIRRA ARTIGIANALE, STREET FOOD E PUNK ROCK A CARONNO PERTUSELLA

Torna il Vetra Beer & Rock Festival, l’appuntamento firmato Vetra che unisce birra artigianale, street food e musica dal vivo in un fine settimana indimenticabile.

L’edizione 2026 si svolgerà sabato 27 e domenica 28 giugno nella nuova location del Parco della Resistenza di Caronno Pertusella, a pochi passi dal birrificio Vetra.

Per due giornate il festival trasformerà il parco in un punto di incontro per appassionati di craft beer, musica rock e cultura indipendente. Protagoniste saranno naturalmente le birre Vetra, affiancate da una selezione di proposte street food e da una line-up che celebra il meglio della scena punk rock italiana (e non solo).

Sul palco si alterneranno 8 band al giorno, in un programma che accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino a tarda sera.

Sabato 27 giugno

Sal Rinella (acoustic set)

Esmeray

Jerry Moovers

LEM

L’Abisso

Hearts Apart

Gli Impossibili

Discomostro (headliner)

Domenica 28 giugno

Savo dei The Fighettas (acoustic set con ukulele)

The Poling

All Hands Down (Austria)

Still No One

Incastigo

The Enthused

No Drip

Radio Days (headliner)

L’obiettivo è quello di creare un evento aperto a tutti, capace di riunire famiglie, gruppi di amici, appassionati di musica e beer lover in un’atmosfera autentica e informale.

Il Vetra Beer & Rock Festival aprirà alle ore 12.00 con servizio pranzo e, dalle ore 15.00, offrirà un workshop di stampa serigrafica su t-shirt a cura di Lichene Blu, con un artwork speciale pensato per gli ospiti più piccoli.

Sarà inoltre disponibile un’area mercatini.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Vetra Beer & Rock Festival conferma la propria identità: un festival indipendente dove la qualità della birra artigianale incontra la passione per la musica punk, valorizzando il territorio e la cultura della condivisione.

Ingresso gratuito

Apertura bar e cucina: ore 12.00

Workshop serigrafia: ore 15.00

Inizio live: ore 16.30