VETRA BEER & ROCK FESTIVAL 2026: DUE GIORNI DEDICATI A BIRRA ARTIGIANALE, STREET FOOD E PUNK ROCK A CARONNO PERTUSELLA

Torna il Vetra Beer & Rock Festival, l’appuntamento firmato Vetra che unisce birra artigianale, street food e musica dal vivo in un fine settimana indimenticabile.
L’edizione 2026 si svolgerà sabato 27 e domenica 28 giugno nella nuova location del Parco della Resistenza di Caronno Pertusella, a pochi passi dal birrificio Vetra.
Per due giornate il festival trasformerà il parco in un punto di incontro per appassionati di craft beer, musica rock e cultura indipendente. Protagoniste saranno naturalmente le birre Vetra, affiancate da una selezione di proposte street food e da una line-up che celebra il meglio della scena punk rock italiana (e non solo).
Sul palco si alterneranno 8 band al giorno, in un programma che accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino a tarda sera.
Sabato 27 giugno
- Sal Rinella (acoustic set)
- Esmeray
- Jerry Moovers
- LEM
- L’Abisso
- Hearts Apart
- Gli Impossibili
- Discomostro (headliner)
Domenica 28 giugno
- Savo dei The Fighettas (acoustic set con ukulele)
- The Poling
- All Hands Down (Austria)
- Still No One
- Incastigo
- The Enthused
- No Drip
- Radio Days (headliner)
L’obiettivo è quello di creare un evento aperto a tutti, capace di riunire famiglie, gruppi di amici, appassionati di musica e beer lover in un’atmosfera autentica e informale.
Il Vetra Beer & Rock Festival aprirà alle ore 12.00 con servizio pranzo e, dalle ore 15.00, offrirà un workshop di stampa serigrafica su t-shirt a cura di Lichene Blu, con un artwork speciale pensato per gli ospiti più piccoli.
Sarà inoltre disponibile un’area mercatini.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Vetra Beer & Rock Festival conferma la propria identità: un festival indipendente dove la qualità della birra artigianale incontra la passione per la musica punk, valorizzando il territorio e la cultura della condivisione.
Ingresso gratuito
Apertura bar e cucina: ore 12.00
Workshop serigrafia: ore 15.00
Inizio live: ore 16.30