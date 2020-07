VIBORAS AND FRIENDS nuovo EP !

Il 15 luglio esce nuovo Ep dei Viboras in collaborazione con Ammonia Records.

“Abbiamo scritto sette canzoni per farle suonare a tutti i nostri amici, persone che già conoscevamo e altre che abbiamo conosciuto durante il lockdown attraverso la condivisione dei video e le live per il supporto della campagna “Rockers uniti contro il Covid-19”. Tra le tracce, volutamente ispirate al sound 90’s e mixate dal sempre presente Frank altare del 33Hz Studio, si avvicendano più di quaranta musicisti della scena e tutto il ricavato andrà in beneficienza. Inizialmente pubblicheremo l’ep solo su Bandcamp per poter raccogliere i fondi, in un periodo successivo l’ep verrà pubblicato su tutte le piattaforme digitali conosciute.

Ci teniamo ad elencare tutti gli artisti partecipanti, persone fantastiche e super disponibili che hanno reso possibile tutto ciò:

Guido e Gento Drive Me Dead

Jay Latte+

Gianluca Veronal e Andrea Rock Andead

Pai All Coasted

Sid Parrot People Hate Heach other

Davide Furlani e Lester Lester Greenowsky Band

Tiziano Billi e Mauro Billi Killi Billi

Amos Amos and The Ruers

Fabri The Krooks

Il Metius Midnight Kings

Gabba e Formy The Rubber Room

Luca Falcone Scumm Club

Arkansas Cut Me Mick

Alex The Ferrets

Dava e Domenico Vallanzaska

Jacopo “Paco” De Pinto, Nando Ferdinandi, Max Bergo, Daniele Nonne e Sebi Filigi Senzabenza

Ariele Frizzante Pay

Andrea Botti Punkreas

Eppeb e Giò Ex Viboras

Dario Maggiore La Crisi

Emanuele Refuse Resist zine/Hobbit Motherfukers

Zebra e Gallo Boogie Spiders

Juri Jodedoss

Alessio Senesi Succomarcio/Joshua Club

Stefano Sicurani SHS Bears

Elisa Gionangeli Lizi and the Kids

Kikko Fossati Glory Hall

Frank Altare 33Hz Studio”

Track list

For Every Fall

Vox Pai, Andrea Rock, Sid, irene

Chit Gianluca Veronal, Sal

Basso Jay Latte+

Batteria Guido

Lady Luck

Vox Il Metius, Fabri Crooks, Lester Greenowski, Irene

Chit Amos, Irene

Basso Tiziano Billi

Batteria Davide Furlani

Still Here

Vox Eli Arkansas, Alex, Gento, Irene

Chit Luca Falcone, Sal

Basso Gabba Rubber

Batteria Guido

One Way Ticket

Vox Mauro Billi, Dava, Ariele Frizzante, Irene

Chit Andre Botti

Basso Jacopo

Batteria Dava

Organo Domenico

Believe

Vox Emanuele, Formy, Sal, Irene

Chit Dario Maggiore

Basso Giò

Batteria Beppe

She Drives Me Crazy

Vox Nando, Alessio, Juri, Irene

Cori Sebi

Chitarra Gallo, Sal

Basso Zebra

Batteria Max Bergo

Tastiere Daniele Nonne

Someone Else

Vox Lizi, Stefano, Kikko, Irene

Chit Sebi

Basso Giulia

Batteria Ga

Mix e Master by Fank Altare