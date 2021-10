VIBORAS: nuovo disco in uscita!

Ecco il comunicato del nuovo disco dei Viboras, che tra una settimana usciranno “Eternal”, secondo capitolo del lavoro iniziato due anni fa con “Bleed” dove troveremo dell’ottimo punk rock ed un sacco di ospiti di riguardo, stay con l’hype a palla!

DA VENERDÌ 8 OTTOBRE IN DIGITALE, IN STREAMING E IN CD “ETERNAL” IL NUOVO DISCO DELLA PUNK ROCK BAND CAPITANATA DALLA VOCALIST IRENE CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARA DI PALETTA, LA DAVA, IL METIUS, LESTER GREENOWSKI, SEBI, MAX E PERA



Da venerdì 8 ottobre sarà disponibile in digital download, in streaming e in un esclusivo CD jewel box “Eternal” (Ammonia Records),il nuovo disco dei Viboras, punk rock band capitanata dalla grintosa vocalist Irene. Il lavoro è composto da dieci brani i cui testi raccontano esperienze personali vissute dalla cantante, spesso amare e difficili. Amicizie tradite, delusioni, preoccupazioni, il rifiuto dei mali della società e altre tematiche soggettive ma condivisibili da ognuno di noi nella loro trasversalità. Ad arricchire “Eternal” la presenza di nomi noti della scena rock n roll e punk rock nostrana: Paletta (Punkreas), La Dava (Vallanzaska), Il Metius (The Midnight Kings), Lester Greenowski, Sebi (Senzabenza), Max (Senzabenza) e Pera (Watertower).



Ecco la tracklist di “Eternal”

Fucking special

Dystopic

My fate feat. Metius King

Devil’s Touch (his ghost)

Too late feat. Lester Greenowski

Non lo so feat. La Dava e Paletta

No turning back

Stranger

SPECIAL TRACK: Too fast feat Sebi, Max, Pera

BONUS TRACK: I don’t know



Con “Eternal” i Viboras arrivano al capitolo due di un concept work iniziato nel 2019 con la pubblicazione dell’EP “Bleed” e del quale ne è il naturale proseguo. Per questo i due lavori saranno disponibili insieme dall’8 ottobre anche in un esclusivo vinile bianco, dal titolo “Bleed Eternal”, che li racchiude entrambi e che unisce le rispettive cover in una nuova grafica che svela la totalità dell’opera.

“Eternal” è stato scritto e composto da Irene Viboras, ad esclusione di “No turning back”, “Stranger” e “Non lo so” di Irene Viboras e Sal Rinella e di “Too fast” di Giuseppe Sebi Filigi. Batterie e voci principali registrate al 33Hz Studio da Frank Altare; chitarre, basso, cori e voci ospiti registrati da Irene Viboras e Sal Rinella. Editing Irene Viboras. Mix Frank Altare, Master Carlo al Toxic basement studio. I Viboras sono: Irene (voce e chitarra), Sal (chitarra e cori), Gabba (basso), Ga (batteria).