Victory Kid annunciano Catalyst, nuovo album in uscita l’8 maggio

Victory Kid tornano con Catalyst, nuovo album in uscita l’8 maggio per SBÄM Records.

Dopo una serie di singoli pubblicati negli ultimi mesi e la buona accoglienza del precedente lavoro, la band prosegue il proprio percorso con un disco che conferma la crescita del progetto senza perdere le radici sonore che ne hanno caratterizzato l’identità.

I brani anticipati mostrano una direzione energica e melodica, con un approccio che mantiene forte intensità e immediatezza, elementi centrali anche nella dimensione live della band.

Attivi da anni sui palchi tra tour e festival, i Victory Kid sono conosciuti per show diretti e ad alto impatto, caratteristica che viene riportata anche in Catalyst, costruito su chitarre potenti, hook immediati e un’impronta emotiva più definita.

Il nuovo album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.