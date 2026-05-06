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Victory Kid annunciano Catalyst, nuovo album in uscita l’8 maggio

byDeka
6 Maggio 2026
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Victory Kid tornano con Catalyst, nuovo album in uscita l’8 maggio per SBÄM Records.

Dopo una serie di singoli pubblicati negli ultimi mesi e la buona accoglienza del precedente lavoro, la band prosegue il proprio percorso con un disco che conferma la crescita del progetto senza perdere le radici sonore che ne hanno caratterizzato l’identità.

I brani anticipati mostrano una direzione energica e melodica, con un approccio che mantiene forte intensità e immediatezza, elementi centrali anche nella dimensione live della band.

Attivi da anni sui palchi tra tour e festival, i Victory Kid sono conosciuti per show diretti e ad alto impatto, caratteristica che viene riportata anche in Catalyst, costruito su chitarre potenti, hook immediati e un’impronta emotiva più definita.

Il nuovo album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

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