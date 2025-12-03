34K
Victory Kid il nuovo singolo

3 Dicembre 2025
La band pop-punk/ska statunitense Victory Kid torna con nuove energie: questo venerdì uscirà il nuovo singolo L’Appel Du Vide. Con un sound che unisce la spinta del punk, le melodie dirette del pop-punk e gli ottoni del ska, il gruppo prosegue nel suo percorso fatto di attitudine e immediatezza.

Il brano è un pezzo ska-punk vivace e colorato, con un’energia saltellante e tinte più cupe. Il titolo deriva dal termine francese “L’Appel Du Vide”, che indica l’impulso istintivo e irrazionale a compiere gesti autodistruttivi come deviare volontariamente nel traffico in arrivo o, come raccontano nel testo, rovesciare un vassoio di tacos.

