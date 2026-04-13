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Victory Kid: in arrivo il nuovo singolo

byDeka
13 Aprile 2026
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I Victory Kid tornano con nuova energia: il singolo “You’re Alright” sarà pubblicato questo venerdì, anticipando l’uscita del loro secondo album “Catalyst”, in arrivo per SBÄM Records.

La band statunitense continua a muoversi tra punk rock, pop-punk e ska, mantenendo un sound dinamico fatto di ritornelli immediati, chitarre energiche e fiati in primo piano. Un mix che richiama apertamente le sonorità del pop-punk dei primi anni 2000, rielaborate con un approccio attuale.

“You’re Alright” affronta il tema dell’ansia e delle difficoltà personali, raccontando la prospettiva di chi si trova a convivere con momenti di forte pressione emotiva. Il contrasto tra testi più introspettivi e una struttura musicale brillante e incalzante rafforza il messaggio del brano, costruito come una sorta di scossa per chi si sente sospeso tra incertezza e cambiamento.

Il singolo rappresenta l’ultima anticipazione di “Catalyst” e sarà supportato da una serie di date live: i Victory Kid sono infatti attesi in Europa tra estate e autunno 2026, con la partecipazione a diversi festival.

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