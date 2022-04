VIDEO IN ANTEPRIMA: tornano i MEAT FOR DOGS

Dopo anni di assenza ritorna sulle scene una tra le band più longeve e conosciute del punk rock italiano.

I Mfd ci presentano il nuovo singolo intitolato “Brucia” ispirato ai fatti di Minneapolis e all’omicidio di George Floyd e, contro ogni tipo di discriminazione. Il video è la prima realizzazione di una giovane videomaker calabrese Virginia Aloia.

La band ritornerà nel nord Italia alla fine di maggio 26 Lucrezia Genova,27 Mezzago Bloom, 28 Mortegliano Festintenda.

Three chords is the law!

Di seguito potete vedere il nuovo video in anteprima solo su Punkadeka!