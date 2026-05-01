Vinci una tavola da Skate degli Screeching Weasel!

Striped music e Punkadeka.it in vista dell’imminente data degli Screeching Weasel, il 10 Maggio al Live di Trezzo, mettono in palio una tavola da skate targata Screeching Weasel!
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…e vinci!
Estrazione: venerdì 8 Maggio
La tavola sarà ritirabile al banchetto del merch Striped al concerto.
Non perdere tempo!
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