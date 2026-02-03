“Visions From The Void”: il nuovo album dei PROTON PACKS visto dalla band, dalla STRIPED MUSIC e dalla MOM’S BASEMENT RECORDS

In occasione dell’uscita di Visions From The Void”, nuovo album dei toscani Proton Packs, abbiamo fatto due chiacchiere con la band, ma prima con Andrea della Striped Music e John della Mom’s Basement Records che ci dicono la loro sull’album tanto atteso della ecto-punk band senese/aretina.

1) Cosa vi ha spinti a pubblicare il nuovo album dei Proton Packs?

Andrea, Striped Music: Il nuovo album dei Proton Packs è veramente il loro migliore ad oggi, e siamo loro amici e fans. Non ne abbiamo neanche discusso in verità, la decisione era già presa mentre ne parlavamo tra di noi per la prima volta.

John, Mom’s Basement Records: Non c’era bisogno di convincerci. I Proton Packs fanno parte della famiglia della nostra etichetta. Sono stati una delle prime band che abbiamo scelto e da allora abbiamo pubblicato diverse uscite con loro, tra cui altri due full length, due 7″ lathe cut, tre split 7″ e due LP Live at Punk Rock Raduno. Ora che lo scrivo, penso che i Proton Packs detengano il record per il maggior numero di uscite per la Mom’s Basement.

2) Cosa vi è piaciuto al primissimo impatto della band toscana?

Andrea, Striped Music: I Proton Packs non sono nuovi su Striped, hanno già collaborato per tantissimi anni con Badman Records, l’etichetta che Pulce ha fondato prima ancora di diventare socio di Andrea in Striped. Oggi semplicemente stiamo “consolidando” il catalogo mettendo direttamente su Striped Records i nuovi album che vanno bene per Striped Records.

John, Mom’s Basement Records: Il mio primo approccio con i Proton Packs è stato con “Space Opera”(secondo album da studio uscito nel 2014, n.d.r.) che, a dire il vero, ho ascoltato alla cieca perché Davide Speciani mi aveva detto che era buono e perché ero (sono) un grande fan di One Chord Wonder. Inizialmente mi ha colpito la musica, ho adorato l’evidente influenza dei Lillingtons, ma ciò che mi ha davvero conquistato è stata la scrittura. Sono un fan dei concept album e mi è bastato un ascolto e ne sono rimasto affascinato.

3) Qual’è secondo voi il segreto dei Proton Packs? la loro melodia? L’originalità dei loro testi? Cos’altro?

Andrea, Striped Music: I Proton Packs riescono ad essere contemporaneamente nerd e cazzuti. Testi, melodie e atmosfere sono curatissimi ma non perdono mai di vista il divertimento e la grinta



John, Mom’s Basement Records: Penso che il loro segreto, non proprio top secret, sia la loro bravura come musicisti. I Proton Packs non sono la solita band punk rock. Le canzoni sono incredibilmente ben scritte. I testi sono taglienti e tutti questi ragazzi si completano a vicenda. 4) Quale è il vostro pezzo preferito di “Visions From The Void”? E perché?

Andrea, Striped Music: Difficile trovare un pezzo preferito, hanno tutti delle belle melodie ma “The Tunnel at the end of the light” è forse il preferito, quello che ci è entrato subito in testa. Quello che canti già dopo il primo ascolto, soprattutto la parte vocale di Matt. John, Mom’s Basement Records: La mia canzone preferita è The Tunnel At The End Of The Light. È la mia preferita perché il pre-ritornello di Brody si sviluppa magnificamente fino al tanto atteso ritorno di Mattia alla voce per il ritornello. In più che è una canzone molto intelligente e ben scritta. 5) Striped Music e Mom’s Basement Recordssono due etichette molto attive, in costante ricerca di novità: quale è l’etica dietro ad ogni vostra scelta?

Andrea, Striped Music: Onestamente ci piacerebbe essere più sul pezzo con le novità. per fortuna andiamo benino senza doversi troppo preoccupare di correre e vendere a tutti i costi, per cui la regola è sempre quella di lavorare sui progetti che ci interessano ed appassionano. John, Mom’s Basement Records: Lavoriamo solo con band di cui siamo fan e in cui crediamo, prima di tutto. Cerchiamo di collaborare con band che la pensano come noi e che sono all’altezza degli sforzi che mettiamo in campo come etichetta. Siamo entrambi grandi fan del punk rock e vogliamo restituire qualcosa alla comunità che ci ha dato così tanto nel corso dei decenni. 6) Il 2026 è appena iniziato: cosa dobbiamo aspettarci dalla Striped e dalla Mom’s Basement?

Andrea, Striped Music: Tanti dei gruppi Striped torneranno in studio nel 2026 quindi siamo molto carichi ma non abbiamo ancora sentito la maggior parte della musica che faremo uscire quest’anno.

In ogni caso abbiamo già tanto da fare, vedi i concerti degli Screeching Weasel a Maggio (Italia inclusa) e, come sempre, l’organizzazione del Punk Rock Raduno (che non è una passeggiata)! John, Mom’s Basement Records: Abbiamo un sacco di uscite in programma per il 2026! Potete aspettarvi album completi di Proton Packs, Eep-Oop, Egghead, The Jasons, Hoaxxers, Beatnik Termites, The Young Hasselhoffs e molti altri. Stiamo anche organizzando la sesta edizione annuale del Mom’s Basement Fest, che si terrà a Youngstown, Ohio.

Ed eccoci ai diretti interessati ovvero i Proton Packs.