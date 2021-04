Tornano i Voodoo Glow Skulls.

Dopo “Break The Spell” del 2012, la ska punk band californiana è pronta all’uscita di “Livin’ the Apocalypse” (14 Maggio, Dr. Strange Records), primo album con Efrem Schulz alla voce.

Qui sotto il video del primo singolo estratto, la title track Livin’ the Apocalypse.