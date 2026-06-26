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Vuøto pubblicano il primo EP “SOLO”

byDeka
26 Giugno 2026
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I Vuøto, band hardcore di Perugia, hanno pubblicato nel maggio 2026 il loro primo EP intitolato “SOLO”, registrato in autonomia secondo un approccio fortemente DIY.

Il progetto nasce con l’intento di dare forma ai conflitti interiori e ai “demoni” che accompagnano la quotidianità. Il risultato è un lavoro estremamente personale e introspettivo, guidato dalla scrittura di Roberto, voce della band.

Dal punto di vista sonoro, “SOLO” si muove tra sonorità hardcore dirette e senza compromessi, con influenze che guardano sia alla vecchia scuola sia a soluzioni più moderne. La voce è centrale nell’impatto del progetto, con un approccio crudo e viscerale, pensato per trasmettere disagio e tensione emotiva.

La formazione è composta da Roberto “Bruco” (voce, ex Azione Diretta), Francesco “Monzo” (chitarra, Nulla+), Luca “Lupino” (basso, ex Sterpaglie) e Gian Marco “Giamma” (batteria, anche in Morningviews e Locked In).

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