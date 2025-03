WATCHING THE ABYSS: Disponibile ora il nuovo album omonimo

La band alternative Watching the Abyss è entusiasta di annunciare la pubblicazione del nuovo album omonimo, disponibile ora in tutti i digital store in collaborazione con Warmusic Management. Il genere proposto si concentra su un’evoluzione dell’alternative-metal dei primi anni 2000, influenzato da metalcore, nu-metal e rock. Il disco è stato registrato ai Kaboom Studio Sound da Luca Pretorius mentre mix e master a cura di Jarno Bellasio (Theorem Studio).

“‘Watching the Abyss’ è il nostro disco d’esordio, il nostro modo di presentarci al mondo” spiega la band “Abbiamo deciso di presentarci self-titled proprio per esprimere la forte identità della band, di come ci riconoscessimo appieno nel lavoro che abbiamo fatto e perché vorremmo che le persone che ci seguono si riconoscano anche loro come parte della nostra grande famiglia. L’album nasce da un lungo viaggio, con brani scritti in momenti diversi della nostra storia: alcuni risalgono al periodo pre-Pandemia, altri sono nati in seguito. Questo ha dato vita a un percorso musicale che riflette la nostra crescita, sia come individui che come band. Ogni traccia è una tappa di questa evoluzione, un racconto in musica delle esperienze che ci hanno plasmati. Le fondamenta di questo disco sono le persone che lo hanno scritto, e l’amicizia che le lega da anni: il rapporto tra noi membri è qualcosa costruito nel tempo e la sintonia che ci accomuna viene trasmessa a tutti i pezzi che compongono il disco, che anche nella loro diversità di suoni e ambientazioni, comunque riescono a legarsi tra loro in qualcosa di univoco. Il disco si concentra sull’alternanza di parti melodiche e riff aggressivi, con la forte presenza di breakdown, caratteristiche che si possono ritrovare anche nelle linee vocali. Questo è un punto di partenza, abbiamo moltissimi progetti a cui stiamo già lavorando, e prossimamente annunceremo alcune date per portare sul palco quanto vi abbiamo voluto raccontare oggi. Grazie a chiunque voglia far parte di questo disco, a chi lo apprezzerà e a chi passerà oltre”.