“We Are Fiend Club”: SPACCIO DISCHI ristampa la cassetta tributo ai MISFITS

Spaccio Dischi e Chris Nunnos hanno pensato di ristampare “We are Fiend Club” , ovvero la compilation italiana tributo ai Misfits.

La nuova versione 2024 raccoglierà in un’unica cassetta da 50 min tutto il materiale contenuto nei capitoli precedenti usciti nel 2019 ed ormai sold out.

22 Horror punk Hits reinterpretate da band del calibro di Plakkaggio, F.A.V.L, The Unborn, L’esperimento del Dr K e da altre vecchie conoscenze della penisola. 15 bands in totale che comprendono anche le ospiti da oltreoceano The Bitchfits e altri nomi purtroppo fuori attività come Scarlet and the Spooky Spiders e Solecismi Pedestri .

La stampa professionale di alta qualità è stata affidata a Tape It Easy.

Il nastro vedrà la luce il 31.10 e sarà disponibile in 2 nuovi colori di halloween con poster allegato.

Pre ordine attivo e spedizioni ovunque

https://spacciodischi.bigcartel.com/



La troverete anche da Flamingo Records Store di Genova, Hellnation di Bologna e a Dissonanze di Milano oppure la potrete chiedere al Guru dei Plakkaggio, a Francesco di Spaccio Dischi e ai gruppi partecipanti.

AA.VV. We Are Fiend Club “A Misfits tribute”

SDMC04 Reissue 2024

LTD 100 Copies

50 Green / 50 Orange

Artwork by Hugarude

TRACKLIST:

Side A

01 Kong At The Gates by WeirdBunch

02 Forbidden Zone by WeirdBunch

03 Braineaters by The Unborn

04 I Turned Into A Martian by The Bitchfits

05 Halloween by Coito Flambè

06 We Bite by Plakkaggio

07 Where Eagles Dare by Missili

08 Italian Psycho by Tondino BOi!s

09 Scream by Scarlet And The Spooky Spiders

10 Dig Up Her Bones by F.A.V.L

11 Some Kinda Hate by Gab De La Vega

Side B

01 Die Monster Die by Solecismi Pedestri

02 Hatebreeders by Sinners Squad

03 Lei (She) by L’Esperimento del Dr K

04 Hybrid Moments by Missili

05 1000000 years B,C by Weirdbunch

06 Astro Zombies by Tondino Boi!s

07 The Night He Came Home – The Bitchfits

08 Last Caress by Sinners Squad

09 Dust to Dust by Gorilla Pulp

10 Die Die My Darling by The Bitchfits

11 Skulls by Leone