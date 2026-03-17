WE ARE THE RATS Fest a Treviso

WE ARE THE RATS Fest è un festival DIY che porta a Treviso il meglio della scena garage punk italiana.

Sabato 23 maggio, al Centro Sociale Django, si alterneranno sei band provenienti da tutta Italia, ognuna con un suono che la contraddistingue: dal punk rock al garage, passando per power pop e synth punk.

Chitarre taglienti, voci distorte e melodie che restano in testa sono gli ingredienti di questa one night, pensata per chi crede nella musica suonata ad alto volume, nella condivisione e nell’attitudine DIY.

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https://www.instagram.com/wearetheratsfest