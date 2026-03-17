Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
40K
ISCRIVITI!
The Latest

WE ARE THE RATS Fest a Treviso

byDeka
17 Marzo 2026
No comments

WE ARE THE RATS Fest è un festival DIY che porta a Treviso il meglio della scena garage punk italiana.

Sabato 23 maggio, al Centro Sociale Django, si alterneranno sei band provenienti da tutta Italia, ognuna con un suono che la contraddistingue: dal punk rock al garage, passando per power pop e synth punk.

Chitarre taglienti, voci distorte e melodie che restano in testa sono gli ingredienti di questa one night, pensata per chi crede nella musica suonata ad alto volume, nella condivisione e nell’attitudine DIY.

Segui gli aggiornamenti sulla pagina Instagram del festival.

https://www.instagram.com/wearetheratsfest

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Dragon Chopstick: intervista a portate

byValentina Piazzola
Next Article

Nuovo pezzo online per i DRUG CHURCH

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

MONDIALI ANTIRAZZISTI 2010

Tornano anche questo anno i MONDIALI ANTIRAZZISTI al Centro Sportivo “Salvador Allende” di casalecchio di Reno (Bologna) Ecco…
I PROSSIMI CONCERTI
Mar 20
Toxic Youth / Norman Bates / Kolon / Unscarred
CSO Bocciodromo, viale Trento 139, Vicenza
Mar 20
Punkreas – DIY Tour @ Live Music Club, Trezzo S/A (MI) – 20 marzo 2026
via Mazzini 58, 20056 Trezzo sull'Adda, Italy
Mar 20
Bull Brigade | Perchè Non Si Sa Mai Tour 2026 | Live in Roncade (TV)
New Age club
Mar 21
Partiro’ per Bologna volume 8
Estragon Club
Mar 21
ST. PATRICK’S DAY [live concerts punk rock ’90]
Ready Maddy Bar And Food
Mar 21
Radio Rock Presenta: All You Can Hate + Caspio Release Party – Opening Act: Urtica
Wishlist Roma
Mar 21
Cripple Bastards + SpeedTest live al Blah Blah
BLAH BLAH
Mar 21
1-2-6-9- SKIANTOS
Via 4 novembre, 40, 41123 Modena, Italy
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.