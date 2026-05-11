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We Are The Rats Fest debutta a Treviso il 23 maggio

byDeka
11 Maggio 2026
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Sabato 23 maggio 2026 al Centro Sociale Django di Treviso si terrà la prima edizione del We Are The Rats Fest, nuova serata dedicata alla scena punk, garage e rock’n’roll.

La lineup vede Bee Bee Sea come headliner, per la prima volta in città, affiancati da The Lyes, Poo Poo Talks, The Slurmies, Bizarre e King Size, in un cartellone che attraversa diverse sfumature della scena italiana.

Il festival nasce con l’obiettivo di dare spazio a realtà spesso poco presenti nei contesti locali, proponendo un evento che porta sul territorio sonorità più frequenti nei circuiti delle grandi città.

Apertura porte alle 18:00, inizio concerti dalle 19:00.

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