We Are The Rats Fest debutta a Treviso il 23 maggio

Sabato 23 maggio 2026 al Centro Sociale Django di Treviso si terrà la prima edizione del We Are The Rats Fest, nuova serata dedicata alla scena punk, garage e rock’n’roll.
La lineup vede Bee Bee Sea come headliner, per la prima volta in città, affiancati da The Lyes, Poo Poo Talks, The Slurmies, Bizarre e King Size, in un cartellone che attraversa diverse sfumature della scena italiana.
Il festival nasce con l’obiettivo di dare spazio a realtà spesso poco presenti nei contesti locali, proponendo un evento che porta sul territorio sonorità più frequenti nei circuiti delle grandi città.
Apertura porte alle 18:00, inizio concerti dalle 19:00.