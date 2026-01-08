WE WANT PUNK i prossimi appuntamenti a Parma

Continuano gli appuntamenti a Parma targati WE WANT PUNK!
Domenica 25 gennaio 2026 WE WANT PUNK propone una nuova matinée all’Arci Cdc di Parma, in viale Mentana 31/A. Le porte apriranno alle 12:30 e la giornata unirà pranzo e musica dal vivo, con inizio dei concerti fissato alle 14:30, con la puntualità segnalata dagli organizzatori.
Il pranzo sarà servito alle 13:00. L’ingresso prevede due opzioni: 20 euro per pranzo e concerto, oppure 10 euro per il solo accesso ai live.
Sul palco si alterneranno quattro band della scena punk e hardcore:
Oltrepunk (Parma Antifa Punk)
Erezione Continua (Parma Punk Rock)
Corpo Estraneo (Bologna Punx)
Sud Disorder (Taranto Punk HC), che presenteranno il nuovo album Strategie
Sabato 7 febbraio 2026
Dalle 20:00 orari reali
@giamai.cano vi scalderà per prepararvi a una seratona
Una volta scaldati sul palco:
@divulgator_band
@trauma_hc
@aendriu_official
@no_more_lies_hc
Per partecipare è richiesta la tessera ARCI, con possibilità di tesseramento in loco. Le prenotazioni sono disponibili tramite WhatsApp al numero 333 796 0897.