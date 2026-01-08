34K
37K
ISCRIVITI!
The Latest

WE WANT PUNK i prossimi appuntamenti a Parma

byDeka
8 Gennaio 2026
No comments

Continuano gli appuntamenti a Parma targati WE WANT PUNK!

Domenica 25 gennaio 2026 WE WANT PUNK propone una nuova matinée all’Arci Cdc di Parma, in viale Mentana 31/A. Le porte apriranno alle 12:30 e la giornata unirà pranzo e musica dal vivo, con inizio dei concerti fissato alle 14:30, con la puntualità segnalata dagli organizzatori.

Il pranzo sarà servito alle 13:00. L’ingresso prevede due opzioni: 20 euro per pranzo e concerto, oppure 10 euro per il solo accesso ai live.

Sul palco si alterneranno quattro band della scena punk e hardcore:

  • Oltrepunk (Parma Antifa Punk)

  • Erezione Continua (Parma Punk Rock)

  • Corpo Estraneo (Bologna Punx)

  • Sud Disorder (Taranto Punk HC), che presenteranno il nuovo album Strategie

Sabato 7 febbraio 2026
Dalle 20:00 orari reali
@giamai.cano vi scalderà per prepararvi a una seratona
Una volta scaldati sul palco:

@divulgator_band
@trauma_hc 
@aendriu_official
@no_more_lies_hc

Per partecipare è richiesta la tessera ARCI, con possibilità di tesseramento in loco. Le prenotazioni sono disponibili tramite WhatsApp al numero 333 796 0897.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Nuovo estratto dei Tigers Jaw

byGiulio Dionisi
Next Article

THE ATARIS: annunciato il nuovo album

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Gen 09
QUESTA È ROMA 2026
Intifada
Gen 09
Golpe,Psico Galera,SLOI
Associazione Musicale Culturale Vecchio Son
Gen 10
10/01/26>Morti dopo le feste>Sehnsucht+Isa Roseid+Estinzione+Ripudio@Brigata Prociona
Brigata Prociona
Gen 10
Mazza Bday Party: REGARDE + ODESSA + IRMA @ Arci Dallò
Piazza Ugo Dallò, 4, 46043 Castiglione delle Stiviere, Italy
Gen 10
Juda’s Kiss + Bulcorea! | Live al Circolo
Via Galvani 2bis, 21052 Busto Arsizio, Italy
Gen 10
Ska Night THE OROBIANS + THE HOT SEADAS @CPA Fi-Sud
Via Villamagna, 27/a, Firenze, Toscana
Gen 16
Menace, The Rads | Freakout Club
via emilio zago, 7c, 40128 Bologna, Italy
Gen 16
DEROZER + Latomalo ?? BLOOM Mezzago (MB)
Bloom, Via Curiel 39, Mezzago (MB)
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.