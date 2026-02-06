Punkadeka festival 2026- MXPX
WE WANT PUNK: Nuovo appuntamento il 7 febbraio 2026

byDeka
6 Febbraio 2026
No comments

Sabato 7 febbraio 2026 WE WANT PUNK organizza una serata punk hardcore all’Arci Cdc di Parma (Viale Mentana 31/A). L’ingresso è fissato a 10 euro più tessera Arci, con possibilità di tesseramento sul posto. L’area food sarà aperta per tutta la sera.

La serata si aprirà con il dj set di Cano, che accompagnerà il pubblico prima e dopo i live. I concerti inizieranno puntualmente alle 20.00 e vedranno sul palco Divulgator (Modena, Quarkcore), Trauma (Pavia HC), Ændriu (Punk/Metal DIY) e No More Lies (Roma HC).

Dopo i live la serata proseguirà con i festeggiamenti per il compleanno di Stefania e con il dj set di Cano fino alle 2.00. L’evento è realizzato in collaborazione con Splinter Club, Punkadeka, PunkMi e All You Need Is Punk. Artwork a cura di Occhio di Cable.

