34K
31K
ISCRIVITI!
The Latest

WE WANT PUNK Vol.1

byDeka
14 Ottobre 2025
No comments

Nasce a Parma We Want Punk, un collettivo di ragazzi uniti dalla voglia di tenere viva la fiamma del punk e delle sue sottoculture. L’obiettivo è semplice e diretto: organizzare concerti, sostenere la scena locale e creare momenti di autentica aggregazione, fuori dalle logiche commerciali e dentro lo spirito DIY che da sempre anima questa musica.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 8 novembre all’Arci CDC di Parma (viale Mentana 31): un benefit a sostegno dello spazio stesso, con concerti a partire dalle 17:00 puntuali, area food aperta tutto il giorno e ingresso a 10 euro + tessera Arci (disponibile in loco).

Sul palco si alterneranno alcune delle realtà più vive della scena punk locale e non solo:
Systematically Indecent (anarco grind, Parma),
Oltre La Linea (street punk, Appennino bolognese),
Rest in Punk (pop punk, Parma),
Black Cat and White Rabbits (folk country punk, Parma),
Erezione Continua (punk rock, Parma),
Medium Beer (punk, Brianza)
e Zeman (football n’Oi!, Bologna).

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Nuovo Ep per gli SPANISH LOVE SONGS: on-line due nuove canzoni

byMatteo Paganelli
Next Article

THE FLATNOISE EP prodotto con Yotam Ben Horin

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.