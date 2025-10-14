WE WANT PUNK Vol.1

Nasce a Parma We Want Punk, un collettivo di ragazzi uniti dalla voglia di tenere viva la fiamma del punk e delle sue sottoculture. L’obiettivo è semplice e diretto: organizzare concerti, sostenere la scena locale e creare momenti di autentica aggregazione, fuori dalle logiche commerciali e dentro lo spirito DIY che da sempre anima questa musica.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 8 novembre all’Arci CDC di Parma (viale Mentana 31): un benefit a sostegno dello spazio stesso, con concerti a partire dalle 17:00 puntuali, area food aperta tutto il giorno e ingresso a 10 euro + tessera Arci (disponibile in loco).

Sul palco si alterneranno alcune delle realtà più vive della scena punk locale e non solo:

Systematically Indecent (anarco grind, Parma),

Oltre La Linea (street punk, Appennino bolognese),

Rest in Punk (pop punk, Parma),

Black Cat and White Rabbits (folk country punk, Parma),

Erezione Continua (punk rock, Parma),

Medium Beer (punk, Brianza)

e Zeman (football n’Oi!, Bologna).