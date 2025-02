Weekend Cigarettes, Malice. Dal 13.2 il primo singolo estratto dallo split Weekend Inferno

Il 2025 dei Weekend Cigarettes prende vita con il singolo Malice, il brano disponibile da 13 febbraio 25 che apre le danze del loro atteso progetto Weekend Inferno. Questo split album, in uscita il 14 marzo, vedrà la band collaborare con i Versus, Chorus, Inferno, anche loro pronti a rilasciare un singolo nei prossimi giorni.

Malice si inserisce perfettamente nel solco tracciato dai Weekend Cigarettes negli ultimi anni, un percorso solido che fonde la potenza del sound con la delicatezza melodica, il tutto arricchito da una critica sociale poetica e pungente. Il brano è accompagnato da un video dal tono “bellico”, che, con grande maestria, riesce a trasmettere un messaggio universale. La band non si limita a rivolgersi a un singolo individuo, ma amplia la sua riflessione in chiave sociale, facendo eco a temi di stretta attualità. Ma come dicono loro “listen closely for hope remains, we’ll rise from ashes”