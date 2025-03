Weekend Inferno alleanza sonica tra Weekend Cigarettes e Verse, Chorus, Inferno disponibile dal 14.3.25

Da oggi, 14 marzo, è disponibile “Weekend Inferno”, il nuovo split-LP che vede la collaborazione tra le band Weekend Cigarettes e Verse, Chorus, Inferno. Il disco si compone di 13 tracce inedite, distribuite su formati digitali e vinile colorato a tiratura limitata. La pubblicazione è curata da sei etichette discografiche: I Buy Records (Italia), Engineer Records e Cat’s Claw Records (Regno Unito), Punk Rock Radar (USA), Pasidaryk Pats Records (Lituania) e High End Denim Records (Canada). Il progetto nasce dall’incontro tra le due formazioni, che hanno condiviso il palco in più occasioni. Le registrazioni sono state effettuate nella seconda metà del 2024. I Verse, Chorus, Inferno hanno collaborato con Chris Fogal presso i Black in Bluhm Studios tra Como e Milano, per la produzione delle loro 7 tracce. I Weekend Cigarettes hnno registrato i 6 brani con Biagio Totaro ad Alessandria. La masterizzazione di entrambe le facciate è stata curata da Chris Fogal presso i Black in Bluhm Studios di Lugano (Svizzera). L’artwork è stato realizzato da Dario “Dr.Pepper” Maggiore. La data di uscita è il 14 marzo, ed è disponibile in formato digitale e vinile colorato in edizione limitata

Cosa aspettate, buttatevi sulle vostre piattaforme digitali preferite e seguite le band nel prossimo tour di presentazione del disco per accaparrarvi la vostra copia.