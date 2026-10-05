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WEEZER: S/T (Gold Album)

byGiulio Dionisi
5 Ottobre 2026
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I Weezer sono tra quei gruppi che rappresentano un tipo di sound soltanto con il loro nome. Rock alternativo? Power Pop? Punk? Un po’ tutti e tre i generi, ma sentendo la voce di Cuomo già sapete che sono loro, probabilmente con un gran pezzo.

 

Il “Gold Album” prosegue la tradizione degli album chiamati con il colore della copertina, perché tutti senza titolo (altri invece lo hanno regolarmente).

La band torna all’osso, al suono dei primi dischi e lascia stare il pop barocco di “Ok Human”, e meno male. Non che il disco precedente fosse brutto, ma non c’entrava davvero nulla con i Weezer ed al sottoscritto non piacciono molto le rivoluzioni sonore.

Qui si torna al “Blue Album”, ma il gruppo è ancora ispirato e non fa brutta figura. Tutte le tracce sono buone, certo, non aspettatevi una “Say It Ain’t So” ma sarebbe ingiusto aspettarsela ora, da una band che esordì nel 1994.

Tra gli ultimi dischi dei Weezer questo è quello che mi convince di più, anche perché non mi piace quando questa band vuole aggiungere qualcosa di più Pop. Cuomo ha talento ma lo ha soprattutto con canzoni taglienti, con la chitarra elettrica e, diciamolo pure, Punk.

 

Senza fare troppi proclami, ma chi se li aspetterebbe da una band nerd, i Weezer continuano la loro pazzesca carriera.

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