WEL il nuovo singolo

Percorsi è il nuovo singolo dei WEL, dopo la collaborazione in “Oggi No” coi Sunset Radio di settembre scorso. È un brano Pop Punk energico e veloce che parla della ripresa dopo una storia finita male che ci ha fatto sentire ingabbiati e senza via di uscita. Lancia un messaggio positivo di farsi coraggio e non avere paura di intraprendere un nuovo percorso.

Percorsi è il primo singolo del trio Punk Punk di Modena del 2025, autoprodotto e autopubblicato, e sarà accompagnato da diversi concerti in giro per tutta Italia tra febbraio e marzo.