WEL nuovo singolo per la pop punk band

Dopo un 2024 che li ha visti protagonisti sui palchi di tutta Italia e con quattro singoli fra cui le collaborazioni con Jack Out, Ojne e Sunset Radio, i WEL tornano con il loro nuovo brano intitolato Strobo, fuori venerdì 20 marzo 2025. Strobo è una canzone che vede i WEL reinterpretare il sound pop punk che li ha resi la band guida del movimento italiano negli ultimi dieci anni: il brano richiama le sfaccettature più pop del genere, ma senza perdere i riff accattivanti e le sonorità che fanno scatenare sotto il palco.

Forte di un ritornello da mandare subito a memoria e che si presta ai singalong durante i live, Strobo parla “del fregarsene del pensiero degli altri, e del voler vivere la vita come si vuole“, racconta Enzo Cappucci, frontman della band. Un pensiero che è del resto alla base della filosofia punk, ma che non impedisce al brano di acquisire anche uno spunto di riflessione generazionale, affrontando velatamente il tema dell’incertezza in cui si trovano a crescere i giovani, che non sanno se potranno godere di una pensione o se avranno la possibilità di comprare una casa quando saranno grandi, a differenza dei loro genitori. Così come la musica dei WEL, anche il testo di Strobo ha quindi un’anima pop e un’anima punk.