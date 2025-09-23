WelcomeFICO, online il video La Fame dei Ricordi

I welcomeFICO, band “flower punk” di Ravenna, hanno pubblicato il video di La Fame dei Ricordi, brano che chiude il loro primo capitolo musicale e anticipa l’uscita del nuovo album, prevista per marzo 2026. Il disco conterrà dieci inediti dalle sonorità più dure e hardcore.

Il video, una dedica a familiari e persone care che sostengono la band, è stato girato tra Ravenna e Alfonsine dal regista Vladimiro di vdf.music production , guardalo di seguito: