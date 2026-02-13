WHOS NEXT: ad aprile in tour in Italia!

Ebbene si signori! Finalmente tornano in Italia i tedeschi Whos Next, la hardcore band di Norimberga infatti ad aprile toccherà ben 9 città italiane (+Innsbruck), tenete bene d’occhio la locandina perché vi assicuro che ne vale assolutamente la pena, sicuramente ci vedremo al KPN Park di Opera…see ya!
