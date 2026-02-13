Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
39K
ISCRIVITI!
The Latest

WHOS NEXT: ad aprile in tour in Italia!

byMatt Murphys
13 Febbraio 2026
No comments

Ebbene si signori! Finalmente tornano in Italia i tedeschi Whos Next, la hardcore band di Norimberga infatti ad aprile toccherà ben 9 città italiane (+Innsbruck), tenete bene d’occhio la locandina perché vi assicuro che ne vale assolutamente la pena, sicuramente ci vedremo al KPN Park di Opera…see ya!

https://whosnext.bandcamp.com/album/whos-next

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

BILLIE JOE ARMSTRONG: cover di "Heroes" (assieme al figlio Jakob)

byMatteo Paganelli
Next Article

Orok: Nuovo singolo "Sedotto e Rovinato"

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 13
Statuto | Milano, Arci Bellezza _ Riskatto Tour 2026
Arci Bellezza
Feb 13
? DEROZER • LIVE ACUSTICO
via Carlo Tenca 16, 20831 Seregno, Italy
Feb 13
LA SINDROME DI PETER PUNK • BRAVI RAGAZZI • NO RETRO
Arci Joshua Blues Club APS
Feb 14
BCR FEST ? The LAST RESORT (UK) ? ATTACCABRIGHE ? CRUX ? LENDERS ? RANCOEUR ? & more
Sottotetto SoundClub
Feb 14
IRRITATE NIGHT: Big Paws + Maybe Wonders + The Post Season
Birrificio Railroad - Paderno Dugnano
Feb 14
PUNK IS LOVE PARTY vol. III
Via delle Risorgive, 7, 33080 Porcia, Italy
Feb 14
HATE SEGRE Festival ?? BLOOM Mezzago (MB) ?? II Edizione ?? De Crew + Atrox + WaterTower + Guests
Bloom, Via Curiel 39, Mezzago (MB)
Feb 14
MATRIOSKA live @Alcatraz Milano + We are Young
via Valtellina, 25, Milano, Lombardia
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.