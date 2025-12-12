WILD HONEY CHRISTMAS PARTY 4 questo sabato al Biko di Milano

WILD HONEY’S CHRISTMAS PARTY 4 Bee Bee Sea • Movie Star Junkies • The Bad Plug • Manduria + Dancin’ Party by Olimpia Quartieri Sabato 13 Dicembre • BIKO • Milano

Questo il comunicato degli amici di Wild Honey Records:

Sabato 13 Dicembre • BIKO • Milano

Il Natale, per noi di Wild Honey Records, è sempre stato un luogo curioso, un po’ sghembo, pieno di elettricità buona. Non ci siamo mai riconosciuti in un genere unico, né in un’uniforme sonora. La nostra bussola è semplice: una grande canzone che brilla sopra un ritmo urgente. Un’attitudine punk nei gesti, più che nel suono.

Forse è per questo che, invece del classico “festival dell’etichetta”, abbiamo creato il nostro rito annuale: una Festa di Natale. Piccola, calda, piena di abbracci, cactus travestiti da abeti, sorprese, luci e un finale a ballare tutti insieme.

Così unica che, da tradizione estemporanea, è diventata tradizione e basta.

Quest’anno ci ritroviamo ancora più carichi per Wild Honey’s Christmas Party 4, un appuntamento per condividere energia, sudore, melodia e quella strana magia collettiva che solo certe notti sanno generare. Ovviamente senza dress code.

LE BAND

Bee Bee Sea

Dalle pianure di Castel Goffredo arriva una delle formazioni più instancabili del nostro Paese. Bee Bee Sea suonano garage/punk/psych con cuore power-pop, o “ROK”, come amano definirlo. Dai primi concerti in provincia ai tour internazionali e ai palchi condivisi con Thee Oh Sees, IDLES, Black Lips e Broken Social Scene, il trio ha portato ovunque il proprio caos melodico, conquistando BBC Radio 1, KEXP, WFMU e soprattutto Iggy Pop. Veloci, irresistibili, sempre in movimento.

Movie Star Junkies

Nati a Torino nel 2005, i Movie Star Junkies sono un incrocio febbrile tra garage, poesia oscura, jazz incontrollato e immaginari letterari che vanno da Melville a Nietzsche. Dopo anni di tour, collaborazioni e dischi che hanno ridefinito il concetto di underground europeo, tornano sul palco con una formazione nuova ed energia feroce. Ogni loro concerto è un incendio che cambia forma a seconda della stanza.

Manduria

Una one-man-band che vive dentro una tempesta di loop e amplificatori. Manduria prende le imperfezioni del vinile e le trasforma in rituale garage/rock’n’roll, ipnotico e rumoroso. Un protagonista della nuova scena ROK milanese, in bilico tra set improvvisati, luci al neon e notti che non finiscono. Non si ascolta Manduria: ci si viene risucchiati dentro.

The Bad Plug

Da Milano, una scarica synth-punk che taglia come una lametta arrugginita. The Bad Plug raccontano mostri, ossessioni e una città che si sbriciola, con ironia nera e un sound brutale, distorto e volutamente scomposto. Una presenza che inquieta, diverte e travolge.

IL REGALO ESCLUSIVO: “DEMO MIXTAPE: STANZINI CAN(’T) BE ALLRIGHT”

Nelle migliori tradizioni natalizie, al party non poteva mancare un regalo vero.

Quest’anno abbiamo scavato in un vecchio hard disk e trovato un piccolo tesoro: la versione “Hugo” dei Bee Bee Sea. Il loro gemello nascosto, sghembo e affascinante, quello che nessuno doveva trovare… e che invece abbiamo deciso di far uscire alla luce.

“Demo Mixtape: Stanzini can(’t) be Allright” è ciò che i Bee Bee Sea avrebbero pubblicato se non avessero mai lavorato con Marco Giudici o con nessun altro.

Tutte le home recording dell’album uscito a novembre, trasformate in una vera mixtape su vinile: estratti e frammenti fusi in 13 minuti di musica ininterrotta, più una traccia scartata dalla versione finale e alcuni inserti presi da “Midwest Can Be Allright” dei Gizmos.

È un disco-lampo, ruvido, segreto, nato per circolare solo tra chi c’era davvero.

Edizione limitata in 350 copie. Non in vendita. Regalato a chiunque abbia acquistato il biglietto per il Wild Honey Christmas Party 4.

Layout analogico e packaging di Paolo Proserpio

Mix di Wilson Wilson

Logo layout di Saldacani

DANCIN’ PARTY

A chiudere la notte, Olimpia Quartieri, che trasformerà tutto in un vortice finale da cui nessuno vorrà scappare.

WILD HONEY RECORDS

Un luogo che non appartiene a un genere ma a un modo di sentire. Un catalogo che mescola punk, pop, garage, psichedelia e strane meraviglie, con un principio semplice: dischi sinceri, vivi, senza pose.

Ci vediamo alla festa.